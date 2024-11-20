20 ноября 2024

Экс-губернатор Комарова лишилась поста в президиуме политсовета ЕР в ХМАО

Комарова лишилась поста в президиуме политсовета «Единой России» ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сенатор Комарова лишилась поста в президиуме политсовета ЕР ХМАО
Сенатор Комарова лишилась поста в президиуме политсовета ЕР ХМАО Фото:

Сенатор от ХМАО Наталья Комарова была исключена из состава президиума регионального политического совета «Единой России». Также лишились поста в президиуме бывший вице-губернатор Алексей Шипилов и арестованный экс-мэр Сургута Андрей Филатов. Решение было принято голосованием во время конференции ЕР, передает журналист URA.RU с места событий.

«Кандидатуры для вывода из состава президиума регионального политического совета: Комарова Наталья Владимировна, Шипилов Алексей Викторович и Филатов Андрей Сергеевич», — объявил лидер партии в ХМАО Борис Хохряков. Решение об исключении их из состава президиума было принято путем голосования.

По словам Хохрякова, обновление состава проходит в рамках обязательной ротации. Обновлению подлежит минимум 10% состава раз в год.

Ранее URA.RU писало, что в обновленный состав президиума вошли нынешний губернатор округа Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. Одно место осталось вакантным.

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Сенатор от ХМАО Наталья Комарова была исключена из состава президиума регионального политического совета «Единой России». Также лишились поста в президиуме бывший вице-губернатор Алексей Шипилов и арестованный экс-мэр Сургута Андрей Филатов. Решение было принято голосованием во время конференции ЕР, передает журналист URA.RU с места событий. «Кандидатуры для вывода из состава президиума регионального политического совета: Комарова Наталья Владимировна, Шипилов Алексей Викторович и Филатов Андрей Сергеевич», — объявил лидер партии в ХМАО Борис Хохряков. Решение об исключении их из состава президиума было принято путем голосования. По словам Хохрякова, обновление состава проходит в рамках обязательной ротации. Обновлению подлежит минимум 10% состава раз в год. Ранее URA.RU писало, что в обновленный состав президиума вошли нынешний губернатор округа Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. Одно место осталось вакантным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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