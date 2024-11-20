Экс-губернатор Комарова лишилась поста в президиуме политсовета ЕР в ХМАО

Сенатор от ХМАО Наталья Комарова была исключена из состава президиума регионального политического совета «Единой России». Также лишились поста в президиуме бывший вице-губернатор Алексей Шипилов и арестованный экс-мэр Сургута Андрей Филатов. Решение было принято голосованием во время конференции ЕР, передает журналист URA.RU с места событий.
«Кандидатуры для вывода из состава президиума регионального политического совета: Комарова Наталья Владимировна, Шипилов Алексей Викторович и Филатов Андрей Сергеевич», — объявил лидер партии в ХМАО Борис Хохряков. Решение об исключении их из состава президиума было принято путем голосования.
По словам Хохрякова, обновление состава проходит в рамках обязательной ротации. Обновлению подлежит минимум 10% состава раз в год.
Ранее URA.RU писало, что в обновленный состав президиума вошли нынешний губернатор округа Руслан Кухарук и мэр Сургута Максим Слепов. Одно место осталось вакантным.
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