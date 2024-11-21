Над Севастополем сбили противокорабельную ракету

В Севастополе средства ПВО сбили противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, уже сбита одна противокорабельная ракета „Нептун“ над акваторией на значительном отдалении от берега», — заявил Развожаев в своем telegram-канале. Он также отметил, что все службы в регионе приведены в состояние боевой готовности. Помимо этого, губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах до стабилизации обстановки.
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