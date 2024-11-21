Кадыров показал кадры уничтожения склада ВСУ в Курской области

В Курской области военнослужащие спецназа «Ахмат» ликвидировали склад боеприпасов ВСУ. Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился кадрами этого удара.
«В этой местности работает группа „Аида“ спецназа „Ахмат“ под командованием дорогого брата, Героя России Апти Алаудинова. На кадрах запечатлен момент уничтожения склада боеприпасов», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Он добавил, что FPV-дрон точным ударом вызвал детонацию боезапаса в одном из зданий, что привело к разрушению всего склада. Была уничтожена значительная часть украинского вооружения, заключил Кадыров.
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