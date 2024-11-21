Компания богатейшего депутата думы ХМАО Сердюка срывает строительство школы по концессии

Компания богатейшего депутата думы ХМАО Михаила Сердюка срывает сроки сдачи школы в 20А микрорайоне Сургута. В пресс-службе администрации города URA.RU сообщили о том, что по истечении срока ввода объекта в эксплуатацию к ДСК-1, учредителем который является парламентарий, будут применены штрафные санкции.
«Школа в микрорайоне 20А должна была быть готова к 31 декабря 2024 года. На данный момент (ноябрь 2024 года) строительство завершено на 36%. По истечении срока ввода объекта в эксплуатацию, установленного концессионным соглашением, к концессионеру будут применены штрафные санкции», — уточнили в ведомстве в ответ на запрос журналиста агентства.
Школа со спортзалами и бассейном рассчитана на 1,5 тысячи учеников. Администрация города вместе с подрядчиком оценивает возможные сроки завершения работ. В начале марта 2024 года здание было готово на 13%, и за это время строительство продвинулось всего на 20%.
В пресс-службу ДСК-1 направлен запрос о причинах задержки. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU сообщало, что при строительстве школы в 20А микрорайоне полиция выявила 23 нелегальных мигранта. Подрядчику вынесли предупреждение, но после этого новая проверка показала еще восемь нарушений миграционного законодательства.
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