Экс-сенатору и заместителю главы Тюменской области, отвечающему за представительство, Павлу Тараканову прочат скорый переезд в ХМАО. Источники в политическом истеблишменте региона сообщают о том, что он может занять пост первого вице-губернатора Югры по политике.
«Говорят, что еще одним претендентом на пост политического заместителя губернатора Югры Руслана Кухарука считается Тараканов. Ему прочат переезд в ХМАО, хотя политик только недавно был назначен ответственным за представительство Тюменской области заместителем губернатора Александра Моора. Якобы уже идут последние согласования на федеральном уровне», — отмечает инсайдер.
При этом, Тараканов был назначен вице-губернатором Тюменской области только в конце сентября. До этого он был сенатором Совета Федерации от региона, но уступил свое кресло врио генерального секретаря «Единой России» и экс-полпреду в УрФО Владимиру Якушеву.
Также в списке кандидатов на смену покинувшему пост главе внупола Алексею Шипилову были экс-депутат окружной думы и соратник Собянина Сергей Дегтярь, лидер ЛДПР в УрФО Владимир Сысоев и депутат Госдумы от ЛДПР Евгений Марков. До обновления кабмина по «тюменской матрешке» ходили слухи о переезде в Югру легендарных политических мастодонтов — замглавы Свердловской области Олега Чемезова и бывшего вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева.
Однако подтверждения этой информации ни по одному из кандидатов найти не удалось. Марков взял самоотвод и опроверг возможные изменения своего однопартийца Сысоева.
В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что политический истеблишмент ХМАО прочит Сысоева на смену экс-заместителя Кухарука по внуполу. Алексей Шипилов покинул этот пост перед обновлением кабмина.
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