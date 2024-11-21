CNN: новая ракета РФ «Орешник» способна бить на тысячи километров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ракета способна бить на дальние расстояния
Ракета способна бить на дальние расстояния Фото:

Новая российская ракета «Орешник» способна уничтожать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Ракета „Орешник“ средней дальности может преодолевать расстояние от 1 000 до 3 000 километров (от 620 до 1 860 миль)», — говорится в материале со ссылкой на Центр по контролю над вооружениями и борьбе с распространением. 

Украина использовала дальнобойные ракеты западного производства для нанесения ударов по территории России. В ответ на это армия РФ применила против Украины новейшую гиперзвуковую систему «Орешник». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего экстренного выступления. Президент также заявил о том, что конфликт на Украине носит теперь глобальный характер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новая российская ракета «Орешник» способна уничтожать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Об этом сообщает телеканал CNN. «Ракета „Орешник“ средней дальности может преодолевать расстояние от 1 000 до 3 000 километров (от 620 до 1 860 миль)», — говорится в материале со ссылкой на Центр по контролю над вооружениями и борьбе с распространением.  Украина использовала дальнобойные ракеты западного производства для нанесения ударов по территории России. В ответ на это армия РФ применила против Украины новейшую гиперзвуковую систему «Орешник». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего экстренного выступления. Президент также заявил о том, что конфликт на Украине носит теперь глобальный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...