Песков объяснил, почему Россия никого не предупреждала об ударе «Орешником»

Россия не обязана уведомлять другие страны о проведении испытаний ракет средней дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие действия не нарушают международных обязательств страны.
«Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Это заявление было сделано на фоне недавних сообщений об успешных испытаниях новейшей ракеты «Орешник».
Президент Владимир Путин ранее проинформировал о ходе специальной военной операции и успешном испытании ракеты «Орешник». Удар был нанесен по военному объекту ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.