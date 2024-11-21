Песков объяснил, почему Россия никого не предупреждала об ударе «Орешником»

Песков: Россия не обязана объявлять об испытаниях «Орешника»
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Песков подчеркнул, что РФ не нарушает международного права
Песков подчеркнул, что РФ не нарушает международного права Фото:

Россия не обязана уведомлять другие страны о проведении испытаний ракет средней дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие действия не нарушают международных обязательств страны.

«Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Это заявление было сделано на фоне недавних сообщений об успешных испытаниях новейшей ракеты «Орешник».

Президент Владимир Путин ранее проинформировал о ходе специальной военной операции и успешном испытании ракеты «Орешник». Удар был нанесен по военному объекту ВСУ.

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Россия не обязана уведомлять другие страны о проведении испытаний ракет средней дальности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что такие действия не нарушают международных обязательств страны. «Россия никого не должна была ставить в известность, потому что речь идет о ракете средней дальности. У России нет таких обязательств», — сказал Песков в беседе с РИА Новости. Это заявление было сделано на фоне недавних сообщений об успешных испытаниях новейшей ракеты «Орешник». Президент Владимир Путин ранее проинформировал о ходе специальной военной операции и успешном испытании ракеты «Орешник». Удар был нанесен по военному объекту ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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