В штабе Трампа объявили, что восстановят мир во всем мире при помощи силы

Избранный президент Штатов Дональд Трамп пообещал восстановить мир во всем мире, но на основе американской мощи. Об этом сообщила представитель его избирательного штаба Кэролайн Ливитт, комментируя обращение российского лидера Владимира Путина.
«Американский народ избрал президента Трампа, поскольку верит, что тот сможет вести за собой страну, а также восстановить мир во всем мире посредством силы. Когда он вернется в Белый дом, он предпримет действия именно в этих целях», — заявила Ливитт в разговоре с журналистом ТАСС.
Ранее Путин указал на допущенную Трампом ошибку. По его словам, США зря вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности в 2019 году, передает «Лента.ру». По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Штаты разорвали соглашение из-за потенциального конфликта с Китаем. По его словам, Вашингтону нужны определенные виды ракет, запрещенные документом, для борьбы с КНР.
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