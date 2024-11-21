Запуск новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» испугал пресс-секретаря ООН

Применение Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник» является «тревожным развитием событий». Такую характеристику озвучил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, подчеркнув, что испытание ракеты вызывает беспокойство.
«Это (пуск Россией ракеты „Орешник“ — при . URA.RU) еще одно тревожное и провоцирующее беспокойство развитие событий. Все это [идет] в неправильном направлении», — сказал Дюжаррик, передает AFP.
Вечером 21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла комбинированный удар по военному объекту в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». По его словам, целью был один из крупнейших промышленных комплексов, выпускающий ракетную технику и другое вооружение. Все заявления российского лидера — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.