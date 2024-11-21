21 ноября 2024

Запуск новой гиперзвуковой ракеты «Орешник» испугал пресс-секретаря ООН

Пресс-секретарь Дюжаррик: в ООН запуск ракеты «Орешник» вызвал тревогу
© Служба новостей «URA.RU»
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В ООН заявили о «неправильном развитии событий»
В ООН заявили о «неправильном развитии событий» Фото:

Применение Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник» является «тревожным развитием событий». Такую характеристику озвучил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, подчеркнув, что испытание ракеты вызывает беспокойство.

«Это (пуск Россией ракеты „Орешник“ — при . URA.RU) еще одно тревожное и провоцирующее беспокойство развитие событий. Все это [идет] в неправильном направлении», — сказал Дюжаррик, передает AFP.

Вечером 21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла комбинированный удар по военному объекту в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». По его словам, целью был один из крупнейших промышленных комплексов, выпускающий ракетную технику и другое вооружение. Все заявления российского лидера — в материале URA.RU.

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Применение Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник» является «тревожным развитием событий». Такую характеристику озвучил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, подчеркнув, что испытание ракеты вызывает беспокойство. «Это (пуск Россией ракеты „Орешник“ — при . URA.RU) еще одно тревожное и провоцирующее беспокойство развитие событий. Все это [идет] в неправильном направлении», — сказал Дюжаррик, передает AFP. Вечером 21 ноября президент Владимир Путин сообщил, что Россия нанесла комбинированный удар по военному объекту в Днепре баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». По его словам, целью был один из крупнейших промышленных комплексов, выпускающий ракетную технику и другое вооружение. Все заявления российского лидера — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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