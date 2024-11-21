Токаев захотел усилить безопасность Казахстана из-за конфликта на Украине

Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, распорядился немедленно усилить меры безопасности ключевых гражданских и военных объектов на территории страны в связи с эскалацией конфликта на Украине. Об этом рассказал его пресс-секретарь и советник Берик Уали.
«Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины», — написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Уали также подчеркнул, что все соответствующие руководители и органы власти проинформированы о необходимости действовать в соответствии с данными указаниями. По его словам, президент Казахстана лично контролирует ситуацию. Уали добавил, что Казахстан всегда выступал за мирное разрешение конфликтов, включая ситуацию на Украине.
Ранее появились кадры удара новейшим оружием России по военному объекту в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин заявил, что действия стали ответом на первое применение дальнобойных западных ракет ВСУ. Главные заявления лидера — в материале URA.RU.
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