21 ноября 2024

Юрист Виноградов: выход на пенсию в 2025 году будет связан с новыми условиями

Юрист Виноградов: пенсия в 2025 году будет связана с новыми условиями
© Служба новостей «URA.RU»
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Одним из условий для выхода на пенсию в 2025 году является наличие страхового стажа не менее 15 лет
Одним из условий для выхода на пенсию в 2025 году является наличие страхового стажа не менее 15 лет Фото:

С 2025 года для выхода на пенсию по возрасту в России потребуется выполнение новых условий, введенных в рамках пенсионной реформы 2019 года. Об этом сообщил агентству «Прайм» профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ.

«Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России», — разъяснил Виноградов. В интервью агентству «Прайм» он рассказал подробный список требований. Виноградов также указал на то, что в течение следующего десятилетия пенсионный возраст будет увеличен. Для женщин он составит с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году.

Одним из условий является достижение минимального уровня индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году для начисления страховой пенсии потребуется иметь на счету не менее 30 ИПК, тогда как в предыдущем году требовалось 28,2. «С 1 января 2025 года стоимость одного ИПК — 142,76 рублей», — поясняет Виноградов.

Коэффицент начисляется за каждый год трудовой или иной деятельности, в ходе которой вносились страховые взносы в Социальный фонд, а также за другие периоды. Другое условие для получения пенсии в 2025 году — наличие страхового стажа минимум 15 лет.

В дополнение к основным условиям Виноградов уточнил, что определенные категории граждан могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Это касается лиц, работавших в сложных или опасных условиях, а также многодетных матерей, которые при наличии троих детей могут выйти на пенсию на три года раньше обычного срока. В данном случае также действуют правила обязательного накопления минимального страхового стажа и достижения минимального значения ИПК.

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С 2025 года для выхода на пенсию по возрасту в России потребуется выполнение новых условий, введенных в рамках пенсионной реформы 2019 года. Об этом сообщил агентству «Прайм» профессор Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ. «Узнать, имеете ли вы право выйти на пенсию в 2025 году, а также рассчитать предполагаемый размер выплат, можно на портале Госуслуг или на сайте Социального фонда России», — разъяснил Виноградов. В интервью агентству «Прайм» он рассказал подробный список требований. Виноградов также указал на то, что в течение следующего десятилетия пенсионный возраст будет увеличен. Для женщин он составит с 55 до 60 лет, а для мужчин — с 60 до 65 лет к 2028 году. Одним из условий является достижение минимального уровня индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК). В 2025 году для начисления страховой пенсии потребуется иметь на счету не менее 30 ИПК, тогда как в предыдущем году требовалось 28,2. «С 1 января 2025 года стоимость одного ИПК — 142,76 рублей», — поясняет Виноградов. Коэффицент начисляется за каждый год трудовой или иной деятельности, в ходе которой вносились страховые взносы в Социальный фонд, а также за другие периоды. Другое условие для получения пенсии в 2025 году — наличие страхового стажа минимум 15 лет. В дополнение к основным условиям Виноградов уточнил, что определенные категории граждан могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию. Это касается лиц, работавших в сложных или опасных условиях, а также многодетных матерей, которые при наличии троих детей могут выйти на пенсию на три года раньше обычного срока. В данном случае также действуют правила обязательного накопления минимального страхового стажа и достижения минимального значения ИПК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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