«Почта России» массово распродаст имущество, чтобы закрыть убытки

«Почта России» выставила на торги свыше 60 активов по всей России, в основном офисные помещения и склады. Стартовая цена составила 5,8 миллиарда рублей, пишут «Ведомости» и отмечают, что продажа должна помочь компании справиться с убытками.
«Почта России» избавится от 60 объектов недвижимости стоимостью 6 млрд рублей. Продажа непрофильных активов должна помочь ей справиться с убытками», — рассказала газета.
Доставка интернет-заказов стала главным источником доходов «Почты России». На фоне этого в правительстве обсуждалось становление компании до логистического оператора электронной коммерции. Эксперты рассказали URA.RU, что это позволило бы повысить доступность товаров с маркетплейсов — их смогли бы заказывать даже жители труднодоступных районов страны.
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