Ким Чен Ын заявил об угрозе «самой разрушительной термоядерной войны»

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Глава КНДР заявил, что партия и правительство будут делать все для защиты своей родины
Глава КНДР заявил, что партия и правительство будут делать все для защиты своей родины Фото:

Воюющие стороны на Корейском полуострове никогда еще не сталкивались с таким большим риском «самой разрушительной термоядерной войны». Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии открытия выставки вооруженной техники «Оборонное развитие — 2024».

По его словам, уровень военного давления и провокаций сильно растет за счет развертывания огромных стратегических ударных средств и союзных сил. «Никогда еще воюющие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой ситуацией, как сейчас, которая могла бы перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — сказал Ким Чен Ын на радиостанции «Голос Кореи».

Он также отметил, что партия и правительство будут делать все для защиты своей родины. Ким Чен Ын также призвал к разработке и модернизации вооружения КНДР и наращиванию оборонных потенциалов страны.

Ранее Ким Чен Ын выступил с речью перед военными по поводу происходящего на Украине. Тогда он заявил, что что Соединенные Штаты и страны Запада используют Украину как инструмент для нападения на Россию. Глава КНДР также пригрозил ядерным оружием, если в сторону Северной Кореи будет агрессия со стороны Южной Кореи и США

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Воюющие стороны на Корейском полуострове никогда еще не сталкивались с таким большим риском «самой разрушительной термоядерной войны». Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на церемонии открытия выставки вооруженной техники «Оборонное развитие — 2024». По его словам, уровень военного давления и провокаций сильно растет за счет развертывания огромных стратегических ударных средств и союзных сил. «Никогда еще воюющие стороны на Корейском полуострове не сталкивались с такой опасной и острой ситуацией, как сейчас, которая могла бы перерасти в самую разрушительную термоядерную войну», — сказал Ким Чен Ын на радиостанции «Голос Кореи». Он также отметил, что партия и правительство будут делать все для защиты своей родины. Ким Чен Ын также призвал к разработке и модернизации вооружения КНДР и наращиванию оборонных потенциалов страны. Ранее Ким Чен Ын выступил с речью перед военными по поводу происходящего на Украине. Тогда он заявил, что что Соединенные Штаты и страны Запада используют Украину как инструмент для нападения на Россию. Глава КНДР также пригрозил ядерным оружием, если в сторону Северной Кореи будет агрессия со стороны Южной Кореи и США
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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