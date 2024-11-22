«Ахмат»: ВСУ перебросили в Курскую область элитный батальон «Птицы Мадьяра»

22 ноября 2024 в 08:42 Размер текста - 17 +

ВСУ перебросили в Курскую область элитный батальон, специализирующийся на беспилотниках, сообщили в «Ахмате» Фото: U.S. Army National Guard / Army Spc. Amy Carle новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинское командование перебросило в Курскую область свой элитный батальон «Птицы Мадьяра», специализирующийся на работе с беспилотниками. Об этом рассказал командир группы чеченского батальона «Ахмат» с позывным «Сальза». «Если не ошибаюсь [в Курскую область прибудут] „Мадьяры“. Они оснащены новейшим оборудованием, которое ими поставляет опять-таки Запад», — отметил боец «Ахмата» в разговоре с «Российской газетой». Боец чеченского батальона подчеркнул, что информацию удалось получить после перехвата соответствующих радиопереговоров. Основная тактика «Птиц» заключается в том, что они минируют тыловые зоны при помощи дронов, а также совершают диверсии. Данный батальон считается элитным на Украине. Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщал, что бойцы «Ахмата» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, который был размещен в Курской области. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов неоднократно отмечал, что держит ситуацию в регионе под контролем. Другой командир отряда из чеченского батальона признавал, что на курском направлении — сложные бои. ВСУ запускают новые резервы в регион, передает телеканал «Царьград». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинское командование перебросило в Курскую область свой элитный батальон «Птицы Мадьяра», специализирующийся на работе с беспилотниками. Об этом рассказал командир группы чеченского батальона «Ахмат» с позывным «Сальза». «Если не ошибаюсь [в Курскую область прибудут] „Мадьяры“. Они оснащены новейшим оборудованием, которое ими поставляет опять-таки Запад», — отметил боец «Ахмата» в разговоре с «Российской газетой». Боец чеченского батальона подчеркнул, что информацию удалось получить после перехвата соответствующих радиопереговоров. Основная тактика «Птиц» заключается в том, что они минируют тыловые зоны при помощи дронов, а также совершают диверсии. Данный батальон считается элитным на Украине. Накануне глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщал, что бойцы «Ахмата» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ, который был размещен в Курской области. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов неоднократно отмечал, что держит ситуацию в регионе под контролем. Другой командир отряда из чеченского батальона признавал, что на курском направлении — сложные бои. ВСУ запускают новые резервы в регион, передает телеканал «Царьград».