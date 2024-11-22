Россияне массово жалуются на блокировку счетов в банках: как не потерять свои деньги

Россияне жалуются на блокировку счетов в банках

22 ноября 2024 в 09:54 Размер текста - 17 +

Блокировка банковских счетов больше актуальна именно для юридических лиц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Центробанк все чаще начал фиксировать жалобы от российских граждан, которые говорят, что их банковские счета были заблокированы. Например, рост жалоб пошел после вступления в силу закона о приостановке подозрительных переводов. Россияне отмечают, что их включают в базу данных Банка России, куда попадают лица, подозреваемых в мошенничестве. URA.RU сообщает, как не потерять свои деньги на фоне таких блокировок. Зачастую это актуально именно для юридических лиц. Советы для юридических лиц Контролируйте свои налоги Юрлицам следует вовремя уплачивать налоги, в соответствии с доходом компании Фото: Денис Моргунов © URA.RU Для того чтобы избежать блокировки счета и запросов на предоставление документации со стороны банка, целесообразно поддерживать уровень налоговой нагрузки примерно на 1%, советуют аналитики «Сбера». Налоговая нагрузка — это соотношение общей суммы уплаченных налогов и сборов юридических лиц к их доходу за аналогичный период. Банки пристально отслеживают данный показатель. Оптимальный порядок действий заключается в следующем: после поступления выручки на расчетный счет компания должна направить 1% в качестве налоговых отчислений через единый налоговый счет. После этого можно осуществлять денежные переводы. Снимать наличные с карт нужно с умом Банковские специалисты напоминают, что снимать наличность с банковских карт следует по правилам. Важно не превышать порог в 30-40% съема наличных средств от общей суммы поступлений на счет в течение определенного периода. При поступлении средств от клиентов в течение недели следует контролировать, чтобы объем снятия не выходил за рамки установленных лимитов. Следует снимать не более 40% денежных средств с карты от общей суммы получаемого дохода Фото: Денис Моргунов © URA.RU При осуществлении наличных расчетов с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для закупки товаров или услуг, следует помнить, что максимальная сумма таких расчетов не должна превышать 100 тысяч рублей по одному договору, передают банкиры из «Сбера». Для обеспечения нормальной и добросовестной репутации компании необходимо, чтобы через ее расчетный счет проходили такие платежи, как аренда, закупка канцелярских товаров и материалов, необходимых для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Однако полное снятие всех средств со счета может вызвать вопросы у банка. Также банки рекомендуют выбирать официальные способы выплаты зарплат сотрудникам, которые осуществляются через расчетный счет. К чему приводит блокировка банковского счета Разница между счетом и картой Необходимо различать блокировку банковского счета и блокировку банковской карты, так как это разные операции. Банковский счет — это реквизиты, используемые для перевода средств, он содержит информацию о денежных средствах владельца. В свою очередь, банковская карта служит связующим элементом между счетом и его владельцем и предназначена для оперативного распоряжения средствами в повседневной жизни. К одному счету можно привязать несколько карт, которые могут отличаться по платежным системам или назначению. Срок действия карты ограничен, тогда как счет может существовать неограниченное время. Блокировка карты, как правило, происходит в случае подозрения на мошенничество, например, если данные карты стали доступны третьим лицам. В то время как блокировка счета происходит по другим причинам, связанным с нарушениями банковских или финансовых регуляций. Почему могут заблокировать банковский счет Заблокировать банковский счет могут по распоряжению ФСПП — это один из способов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Полная блокировка всех операций по счету останавливает как входящие, так и исходящие переводы. Это может произойти в рамках исполнительного производства или если владелец счета подозревается в участии в преступной деятельности, в частности — мошенничестве. Банковский счет может быть заблокирован по решению банка, распоряжению налоговой службы, судебных приставов или по распоряжению суда. Банки в России имеют право блокировать операции по счетам клиентов по ряду причин, как сообщает информационный ресурс Banki.ru. Основными причинами блокировки являются необычный характер транзакций, крупные снятия наличных, операции на суммы около или свыше 600 тыс. рублей, а также связь участников операции с черными списками банка. Отдельно выделяют несколько способов блокировки. Она может быть как частичная, так и полная. Частичная блокировка, когда запрещены лишь входящие операции, но разрешены безналичные переводы. В некоторых случаях также может быть ограничен доступ к интернет-банку;

Приостановка конкретной операции. Обычно ограничение носит временный характер, до устранения обстоятельств, вызвавших блокировку;

Полная блокировка счета с расторжением договора обслуживания и необходимостью снятия денег через другой банк. Это происходит, если банк неоднократно блокировал операции по данному счету. Что делать при блокировке Если банковский счет заблокирован, необходимо выяснить причины блокировки у соответствующей организации и предоставить необходимые документы для восстановления доступа к средствам. Как сообщает сайт Banki.ru, в зависимости от того, кем были наложены ограничения, процедура разблокировки может отличаться. При блокировке банковского счета следует обратиться в банк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Для снятия ограничений, установленных банком, клиентам необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность и экономическую целесообразность их операций. «Срок рассмотрения таких заявлений может составлять до 10 дней», — указывает информация с сайта Banki.ru. В случае ограничений со стороны ФНС, достаточно удовлетворить требования инспекции, после чего банк возобновит работу счета в течение трех дней после получения поручения от налоговой службы. Кроме того, для снятия ограничений, наложенных судебными приставами или судом, потребуется либо погасить задолженность, либо исполнить требования суда. В случае долгов перед ФССП можно пополнить счет через сайт службы или банковским переводом, а затем уведомить о выполнении обязательств судебного пристава. Если же ограничения были наложены судом, необходимо либо выполнять его требования, либо оспаривать решение в судебном порядке для разблокировки средств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центробанк все чаще начал фиксировать жалобы от российских граждан, которые говорят, что их банковские счета были заблокированы. Например, рост жалоб пошел после вступления в силу закона о приостановке подозрительных переводов. Россияне отмечают, что их включают в базу данных Банка России, куда попадают лица, подозреваемых в мошенничестве. URA.RU сообщает, как не потерять свои деньги на фоне таких блокировок. Зачастую это актуально именно для юридических лиц. Для того чтобы избежать блокировки счета и запросов на предоставление документации со стороны банка, целесообразно поддерживать уровень налоговой нагрузки примерно на 1%, советуют аналитики «Сбера». Налоговая нагрузка — это соотношение общей суммы уплаченных налогов и сборов юридических лиц к их доходу за аналогичный период. Банки пристально отслеживают данный показатель. Оптимальный порядок действий заключается в следующем: после поступления выручки на расчетный счет компания должна направить 1% в качестве налоговых отчислений через единый налоговый счет. После этого можно осуществлять денежные переводы. Банковские специалисты напоминают, что снимать наличность с банковских карт следует по правилам. Важно не превышать порог в 30-40% съема наличных средств от общей суммы поступлений на счет в течение определенного периода. При поступлении средств от клиентов в течение недели следует контролировать, чтобы объем снятия не выходил за рамки установленных лимитов. При осуществлении наличных расчетов с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями для закупки товаров или услуг, следует помнить, что максимальная сумма таких расчетов не должна превышать 100 тысяч рублей по одному договору, передают банкиры из «Сбера». Для обеспечения нормальной и добросовестной репутации компании необходимо, чтобы через ее расчетный счет проходили такие платежи, как аренда, закупка канцелярских товаров и материалов, необходимых для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Однако полное снятие всех средств со счета может вызвать вопросы у банка. Также банки рекомендуют выбирать официальные способы выплаты зарплат сотрудникам, которые осуществляются через расчетный счет. Необходимо различать блокировку банковского счета и блокировку банковской карты, так как это разные операции. Банковский счет — это реквизиты, используемые для перевода средств, он содержит информацию о денежных средствах владельца. В свою очередь, банковская карта служит связующим элементом между счетом и его владельцем и предназначена для оперативного распоряжения средствами в повседневной жизни. К одному счету можно привязать несколько карт, которые могут отличаться по платежным системам или назначению. Срок действия карты ограничен, тогда как счет может существовать неограниченное время. Блокировка карты, как правило, происходит в случае подозрения на мошенничество, например, если данные карты стали доступны третьим лицам. В то время как блокировка счета происходит по другим причинам, связанным с нарушениями банковских или финансовых регуляций. Полная блокировка всех операций по счету останавливает как входящие, так и исходящие переводы. Это может произойти в рамках исполнительного производства или если владелец счета подозревается в участии в преступной деятельности, в частности — мошенничестве. Банковский счет может быть заблокирован по решению банка, распоряжению налоговой службы, судебных приставов или по распоряжению суда. Банки в России имеют право блокировать операции по счетам клиентов по ряду причин, как сообщает информационный ресурс Banki.ru. Основными причинами блокировки являются необычный характер транзакций, крупные снятия наличных, операции на суммы около или свыше 600 тыс. рублей, а также связь участников операции с черными списками банка. Отдельно выделяют несколько способов блокировки. Она может быть как частичная, так и полная. Если банковский счет заблокирован, необходимо выяснить причины блокировки у соответствующей организации и предоставить необходимые документы для восстановления доступа к средствам. Как сообщает сайт Banki.ru, в зависимости от того, кем были наложены ограничения, процедура разблокировки может отличаться. Для снятия ограничений, установленных банком, клиентам необходимо предоставить документы, подтверждающие легальность и экономическую целесообразность их операций. «Срок рассмотрения таких заявлений может составлять до 10 дней», — указывает информация с сайта Banki.ru. В случае ограничений со стороны ФНС, достаточно удовлетворить требования инспекции, после чего банк возобновит работу счета в течение трех дней после получения поручения от налоговой службы. Кроме того, для снятия ограничений, наложенных судебными приставами или судом, потребуется либо погасить задолженность, либо исполнить требования суда. В случае долгов перед ФССП можно пополнить счет через сайт службы или банковским переводом, а затем уведомить о выполнении обязательств судебного пристава. Если же ограничения были наложены судом, необходимо либо выполнять его требования, либо оспаривать решение в судебном порядке для разблокировки средств.