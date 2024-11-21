21 ноября 2024

В Екатеринбурге откроют огромный крытый парк развлечений с цирком

В Екатеринбурге с 29 декабря стартует «ЭкспоЕлка»
© Служба новостей «URA.RU»
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Аттракционы разместятся в выставочном павильоне «ЭКСПО»
Аттракционы разместятся в выставочном павильоне «ЭКСПО»

В Екатеринбурге с 29 декабря стартует ежегодное масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». До 8 января маленьких горожан будут ждать более 60 аттракционов, ярмарка, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и программа от цирка Никулина, рассказали URA.RU организаторы.

«Новогоднее цирковое шоу Владимира Дерябкина погрузит в мир волшебства, а инновационные решения позволят взглянуть на знакомые номера с совершенно новой стороны. Гостей ждут воздушные гимнасты, акробаты на джамперах и русской палке, жонглеры, эквилибристы, каскадеры и, конечно же, любимец публики — клоун Владимир Дерябкин», — поделились представители «ЭкспоЕлки».

Посетить мероприятие можно по билету, но он понадобится только детям, вход для взрослых бесплатный. Добираться до площадки «Екатеринбург-ЭКСПО» предлагают на бесплатных автобусах: они будут ждать посетителей у центральной парковки перед ТЦ «Дирижабль».

В прошлые годы новогоднее пространство занимало три пространства выставочного центра. Помимо аттракционов на месте работали каток, бесплатные горки, ледяные лабиринты и проходили новогодние спектакли.

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В Екатеринбурге с 29 декабря стартует ежегодное масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». До 8 января маленьких горожан будут ждать более 60 аттракционов, ярмарка, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и программа от цирка Никулина, рассказали URA.RU организаторы. «Новогоднее цирковое шоу Владимира Дерябкина погрузит в мир волшебства, а инновационные решения позволят взглянуть на знакомые номера с совершенно новой стороны. Гостей ждут воздушные гимнасты, акробаты на джамперах и русской палке, жонглеры, эквилибристы, каскадеры и, конечно же, любимец публики — клоун Владимир Дерябкин», — поделились представители «ЭкспоЕлки». Посетить мероприятие можно по билету, но он понадобится только детям, вход для взрослых бесплатный. Добираться до площадки «Екатеринбург-ЭКСПО» предлагают на бесплатных автобусах: они будут ждать посетителей у центральной парковки перед ТЦ «Дирижабль». В прошлые годы новогоднее пространство занимало три пространства выставочного центра. Помимо аттракционов на месте работали каток, бесплатные горки, ледяные лабиринты и проходили новогодние спектакли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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