В Екатеринбурге откроют огромный крытый парк развлечений с цирком

В Екатеринбурге с 29 декабря стартует «ЭкспоЕлка»

22 ноября 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Аттракционы разместятся в выставочном павильоне «ЭКСПО» Фото предоставлено организаторами «ЭкспоЕлки» В Екатеринбурге с 29 декабря стартует ежегодное масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». До 8 января маленьких горожан будут ждать более 60 аттракционов, ярмарка, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и программа от цирка Никулина, рассказали URA.RU организаторы. «Новогоднее цирковое шоу Владимира Дерябкина погрузит в мир волшебства, а инновационные решения позволят взглянуть на знакомые номера с совершенно новой стороны. Гостей ждут воздушные гимнасты, акробаты на джамперах и русской палке, жонглеры, эквилибристы, каскадеры и, конечно же, любимец публики — клоун Владимир Дерябкин», — поделились представители «ЭкспоЕлки». Посетить мероприятие можно по билету, но он понадобится только детям, вход для взрослых бесплатный. Добираться до площадки «Екатеринбург-ЭКСПО» предлагают на бесплатных автобусах: они будут ждать посетителей у центральной парковки перед ТЦ «Дирижабль». В прошлые годы новогоднее пространство занимало три пространства выставочного центра. Помимо аттракционов на месте работали каток, бесплатные горки, ледяные лабиринты и проходили новогодние спектакли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 29 декабря стартует ежегодное масштабное новогоднее мероприятие — «ЭкспоЕлка». До 8 января маленьких горожан будут ждать более 60 аттракционов, ярмарка, мастер-классы, шоу мыльных пузырей, представление с Дедом Морозом и Снегурочкой и программа от цирка Никулина, рассказали URA.RU организаторы. «Новогоднее цирковое шоу Владимира Дерябкина погрузит в мир волшебства, а инновационные решения позволят взглянуть на знакомые номера с совершенно новой стороны. Гостей ждут воздушные гимнасты, акробаты на джамперах и русской палке, жонглеры, эквилибристы, каскадеры и, конечно же, любимец публики — клоун Владимир Дерябкин», — поделились представители «ЭкспоЕлки». Посетить мероприятие можно по билету, но он понадобится только детям, вход для взрослых бесплатный. Добираться до площадки «Екатеринбург-ЭКСПО» предлагают на бесплатных автобусах: они будут ждать посетителей у центральной парковки перед ТЦ «Дирижабль». В прошлые годы новогоднее пространство занимало три пространства выставочного центра. Помимо аттракционов на месте работали каток, бесплатные горки, ледяные лабиринты и проходили новогодние спектакли.