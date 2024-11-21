Спасатели вторую неделю ищут тело 36-летнего рыбака, утонувшего 14 ноября в Верхнеуральском водохранилище Челябинской области. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).
«Поиск мужчины 1988 года рождения, пропавшего из лодки на Верхнеуральском водохранилище, ведется с 14 ноября. Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области в telegram-канале.
Накануне спасатели проводили обследование с помощью водолазных станций. Обследован квадрат 100 на 150 метров в 500 метрах от берега с помощью эхолота. Работы на глубине восьми метров велись до наступления сумерек. Поиск результата не дал.
ЧП на Верхнеуральском водохранилище произошло 14 ноября. Рыбак утонул днем, сообщили ранее в пресс-службе ПСС Челябинской области.
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