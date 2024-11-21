21 ноября 2024

Спасатели вторую неделю ищут тело рыбака, утонувшего в Челябинской области. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Байкал., зима, озеро, лед, байкал
Мужчина утонул в середине ноября (архивное фото) Фото:

Спасатели вторую неделю ищут тело 36-летнего рыбака, утонувшего 14 ноября в Верхнеуральском водохранилище Челябинской области. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС).

«Поиск мужчины 1988 года рождения, пропавшего из лодки на Верхнеуральском водохранилище, ведется с 14 ноября. Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области в telegram-канале.

Накануне спасатели проводили обследование с помощью водолазных станций. Обследован квадрат 100 на 150 метров в 500 метрах от берега с помощью эхолота. Работы на глубине восьми метров велись до наступления сумерек. Поиск результата не дал.

ЧП на Верхнеуральском водохранилище произошло 14 ноября. Рыбак утонул днем, сообщили ранее в пресс-службе ПСС Челябинской области.

Водолазы работали на глубине восьми метров
Водолазы работали на глубине восьми метров
Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию
Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию

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Спасатели вторую неделю ищут тело 36-летнего рыбака, утонувшего 14 ноября в Верхнеуральском водохранилище Челябинской области. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Поиск мужчины 1988 года рождения, пропавшего из лодки на Верхнеуральском водохранилище, ведется с 14 ноября. Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области в telegram-канале. Накануне спасатели проводили обследование с помощью водолазных станций. Обследован квадрат 100 на 150 метров в 500 метрах от берега с помощью эхолота. Работы на глубине восьми метров велись до наступления сумерек. Поиск результата не дал. ЧП на Верхнеуральском водохранилище произошло 14 ноября. Рыбак утонул днем, сообщили ранее в пресс-службе ПСС Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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