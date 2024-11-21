Происшествия Спасатели вторую неделю ищут тело рыбака, утонувшего в Челябинской области. Фото, видео 22 ноября 2024 в 10:00 Размер текста - 17 + Мужчина утонул в середине ноября (архивное фото) Фото: Антон Артемьев © URA.RU Спасатели вторую неделю ищут тело 36-летнего рыбака, утонувшего 14 ноября в Верхнеуральском водохранилище Челябинской области. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Поиск мужчины 1988 года рождения, пропавшего из лодки на Верхнеуральском водохранилище, ведется с 14 ноября. Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области в telegram-канале. Накануне спасатели проводили обследование с помощью водолазных станций. Обследован квадрат 100 на 150 метров в 500 метрах от берега с помощью эхолота. Работы на глубине восьми метров велись до наступления сумерек. Поиск результата не дал. ЧП на Верхнеуральском водохранилище произошло 14 ноября. Рыбак утонул днем, сообщили ранее в пресс-службе ПСС Челябинской области. Водолазы работали на глубине восьми метров Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Спасатели вторую неделю ищут тело 36-летнего рыбака, утонувшего 14 ноября в Верхнеуральском водохранилище Челябинской области. Об этом 22 ноября сообщила пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы (ПСС). «Поиск мужчины 1988 года рождения, пропавшего из лодки на Верхнеуральском водохранилище, ведется с 14 ноября. Район поиска охватывает и акваторию, и береговую линию», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области в telegram-канале. Накануне спасатели проводили обследование с помощью водолазных станций. Обследован квадрат 100 на 150 метров в 500 метрах от берега с помощью эхолота. Работы на глубине восьми метров велись до наступления сумерек. Поиск результата не дал. ЧП на Верхнеуральском водохранилище произошло 14 ноября. Рыбак утонул днем, сообщили ранее в пресс-службе ПСС Челябинской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям