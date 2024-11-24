Новый мэр Челябинска Лошкин устроил кадровую чистку

Вице-мэры Челябинска Смирнов, Постнов и Перемыкин ушли в отставку

25 ноября 2024 в 10:17 Размер текста - 17 +

Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин продолжил кадровые перестановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы мэра Челябинска — 2024 Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин отправил в отставку своих заместителей Игоря Постнова, Александра Перемыкина. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания в администрации областного центра, передает корреспондент URA.RU. «Сложили полномочия заместитель главы города по строительству Александр Перемыкин и куратор экономических вопросов Игорь Постнов», — сообщил Лошкин. Он также добавил, что исполнять обязанности Смирнова будет глава Калининского района Владимир Шамне (ранее уже работавший вице-мэром по строительству), а Перемыкина — вице-мэр Сергей Авдеев. На прошлой неделе назначение на пост замглавы Челябинска по правовым вопросам получил экс-начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Александр Ермолаев. И. о. главы Калининского района назначен его заместитель Алексей Аксенов. Исполнять обязанности ушедшего в отставку главы Курчатовского района Сергей Антипова будет его зам Константин Матыгин. Власть в Челябинске сменилась после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин во время проведения конкурса на этот пост (в нем участвовали 29 человек) временно исполнял полномочия мэра. Когда 19 ноября депутаты гордумы выбирали из пяти оставшихся претендентов, за него проголосовали 30 из 37 народных избранников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый мэр Челябинска Алексей Лошкин отправил в отставку своих заместителей Игоря Постнова, Александра Перемыкина. Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания в администрации областного центра, передает корреспондент URA.RU. «Сложили полномочия заместитель главы города по строительству Александр Перемыкин и куратор экономических вопросов Игорь Постнов», — сообщил Лошкин. Он также добавил, что исполнять обязанности Смирнова будет глава Калининского района Владимир Шамне (ранее уже работавший вице-мэром по строительству), а Перемыкина — вице-мэр Сергей Авдеев. На прошлой неделе назначение на пост замглавы Челябинска по правовым вопросам получил экс-начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры Александр Ермолаев. И. о. главы Калининского района назначен его заместитель Алексей Аксенов. Исполнять обязанности ушедшего в отставку главы Курчатовского района Сергей Антипова будет его зам Константин Матыгин. Власть в Челябинске сменилась после перехода Натальи Котовой на работу в Совет Федерации. Экс-председатель КСП Челябинской области Алексей Лошкин во время проведения конкурса на этот пост (в нем участвовали 29 человек) временно исполнял полномочия мэра. Когда 19 ноября депутаты гордумы выбирали из пяти оставшихся претендентов, за него проголосовали 30 из 37 народных избранников.