Дорожники ЯНАО начали обустраивать 13 зимников и 12 ледовых переправ

Дорожники ЯНАО приступили к обустройству трех региональных и десяти муниципальных зимников, протяженностью более 1200 километров. Об этом URA.RU стало известно из сообщения правительства округа.
«В регионе традиционно обустраивают три региональных и 10 муниципальных зимников. Их общая протяженность — 1280 км. Зимние автодороги связывают больше 20 малых населенных пунктов, по ним осуществляется завоз грузов, продуктов, строительных материалов», — сообщили на официальном сайте правительства ЯНАО.
По данным пресс-службы, из трех региональных зимников два активно строят — Коротчаево — Красноселькуп и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. Также продолжается заливка ледовой переправы между окружной столицей и Лабытнанги. На зимнике Аксарка — Салемал — Панаевск — Яр-Сале толщина льда пока недостаточная для заливки.
«Чтобы обеспечить безопасность до открытия зимников и предупредить несанкционированные выезды устанавливаем КПП, шлагбаумы, информационные щиты и знаки, а также обустраиваем заградительные снежные валы. Но, к сожалению, есть автомобилисты, которые нарушают запрет и выезжают на закрытую зимнюю дорогу. Призываем так не делать, это опасно для жизни», — приводят слова заместителя директора дорожной дирекции ЯНАО Александра Симонова на сайте окружного правительства.
Всего дорожникам предстоит «накатать» порядка 136 километров муниципального зимника и обустроить 12 крупных ледовых переправ. Ранее URA.RU сообщало, что с 8 ноября стартуют вертолетные перевозки между Салехардом и Лабытнанги (ЯНАО).
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