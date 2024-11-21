Разведчик из Екатеринбурга погиб на СВО в день своего 20-летия. Фото

22 ноября 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Руслана запомнят добрым, смелым и веселым парнем Фото: соцсети новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Екатеринбуржец Руслан Евлентьев погиб на спецоперации в день своего 20-летия. В пятницу, 22 ноября, родные и близкие прощаются с героем. Тетя солдата посвятила племяннику стихи, ими она поделилась с URA.RU. «Руслан осиротел подростком, его и младших сестренок взяла под опеку двоюродная сестра, а мы, родные, помогали. После школы он закончил техникум и решил уйти на СВО, нас уже поставил перед фактом. Это был его осознанный выбор, он был храбрый, и хотел быть там, где трудно», — объяснила Ольга.



Парень попал служить в разведку и очень этим гордился. 27 октября во время выполнения боевого задания под Селидово (ДНР) он погиб, выполняя боевое задание. В этот день Руслану исполнилось 20 лет. «Он был любящим сыном, братом, племянником, внуком, верным другом и товарищем, человеком с большим и добрым сердцем, заботливым, любящим, трудолюбивым, веселым и смелым. Наш воин и боец, таким он останется в наших сердцах», — сказала о разведчике сестра. А его тетя посвятила племяннику пронзительные стихи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Руслан Евлентьев погиб на спецоперации в день своего 20-летия. В пятницу, 22 ноября, родные и близкие прощаются с героем. Тетя солдата посвятила племяннику стихи, ими она поделилась с URA.RU. «Руслан осиротел подростком, его и младших сестренок взяла под опеку двоюродная сестра, а мы, родные, помогали. После школы он закончил техникум и решил уйти на СВО, нас уже поставил перед фактом. Это был его осознанный выбор, он был храбрый, и хотел быть там, где трудно», — объяснила Ольга. Парень попал служить в разведку и очень этим гордился. 27 октября во время выполнения боевого задания под Селидово (ДНР) он погиб, выполняя боевое задание. В этот день Руслану исполнилось 20 лет. «Он был любящим сыном, братом, племянником, внуком, верным другом и товарищем, человеком с большим и добрым сердцем, заботливым, любящим, трудолюбивым, веселым и смелым. Наш воин и боец, таким он останется в наших сердцах», — сказала о разведчике сестра. А его тетя посвятила племяннику пронзительные стихи.