Вдова экс-начальника челябинской ГАИ Харцызова судится с главком за пенсию. Скрин

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Судебное заседание по уголовному делу Ванюкова Романа. Курган, свидетель, судебное заседание, судья, суд, судебное дело
Ираида Харцызова оспаривает отказ о назначении ей пенсии по потере кормильца (фото из архива) Фото:

Вдова экс-главы ГАИ по Челябинской области Андрея Харцызова Ираида судится с областным главком МВД за пенсию по потере кормильца. Информация об этом появилась в базе данных Центрального райсуда Челябинска.

«Категория дела: споры, возникающие из пенсионных отношений. Истец: Харцызова Ираида Григорьевна. Ответчик: ГУ МВД России по Челябинской области», — говорится в базе данных суда.

Харцызова оспаривает отказ о назначении ей пенсии по потере кормильца. Она считает его незаконным. Первое заседание по делу состоялось 22 ноября.

Харцызов руководил областной Госавтоинспекцией с 2019 по 2022 год. Ушел в отставку в звании полковника полиции. 22 июня текущего года в возрасте 55 лет мужчина скончался. За годы службы Харцызов несколько раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион, принимал участие в боевых действиях. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Дело рассматривается в Центральном райсуде Челябинска
Дело рассматривается в Центральном райсуде Челябинска

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Вдова экс-главы ГАИ по Челябинской области Андрея Харцызова Ираида судится с областным главком МВД за пенсию по потере кормильца. Информация об этом появилась в базе данных Центрального райсуда Челябинска. «Категория дела: споры, возникающие из пенсионных отношений. Истец: Харцызова Ираида Григорьевна. Ответчик: ГУ МВД России по Челябинской области», — говорится в базе данных суда. Харцызова оспаривает отказ о назначении ей пенсии по потере кормильца. Она считает его незаконным. Первое заседание по делу состоялось 22 ноября. Харцызов руководил областной Госавтоинспекцией с 2019 по 2022 год. Ушел в отставку в звании полковника полиции. 22 июня текущего года в возрасте 55 лет мужчина скончался. За годы службы Харцызов несколько раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион, принимал участие в боевых действиях. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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