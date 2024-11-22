Общество Выплаты и пенсии Вдова экс-начальника челябинской ГАИ Харцызова судится с главком за пенсию. Скрин 22 ноября 2024 в 15:30 Размер текста - 17 + Ираида Харцызова оспаривает отказ о назначении ей пенсии по потере кормильца (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вдова экс-главы ГАИ по Челябинской области Андрея Харцызова Ираида судится с областным главком МВД за пенсию по потере кормильца. Информация об этом появилась в базе данных Центрального райсуда Челябинска. «Категория дела: споры, возникающие из пенсионных отношений. Истец: Харцызова Ираида Григорьевна. Ответчик: ГУ МВД России по Челябинской области», — говорится в базе данных суда. Харцызова оспаривает отказ о назначении ей пенсии по потере кормильца. Она считает его незаконным. Первое заседание по делу состоялось 22 ноября. Харцызов руководил областной Госавтоинспекцией с 2019 по 2022 год. Ушел в отставку в звании полковника полиции. 22 июня текущего года в возрасте 55 лет мужчина скончался. За годы службы Харцызов несколько раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион, принимал участие в боевых действиях. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Дело рассматривается в Центральном райсуде Челябинска Скрин: официальный сайт Центрального райсуда Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вдова экс-главы ГАИ по Челябинской области Андрея Харцызова Ираида судится с областным главком МВД за пенсию по потере кормильца. Информация об этом появилась в базе данных Центрального райсуда Челябинска. «Категория дела: споры, возникающие из пенсионных отношений. Истец: Харцызова Ираида Григорьевна. Ответчик: ГУ МВД России по Челябинской области», — говорится в базе данных суда. Харцызова оспаривает отказ о назначении ей пенсии по потере кормильца. Она считает его незаконным. Первое заседание по делу состоялось 22 ноября. Харцызов руководил областной Госавтоинспекцией с 2019 по 2022 год. Ушел в отставку в звании полковника полиции. 22 июня текущего года в возрасте 55 лет мужчина скончался. За годы службы Харцызов несколько раз выезжал в командировки в Северо-Кавказский регион, принимал участие в боевых действиях. За заслуги в охране правопорядка в 2001 году указом президента РФ награжден медалью «За отвагу», в 2003 году — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям