Россияне определились с игристым вином, которое будут пить на Новый год

Россияне встретят Новый год с российским шампанским

22 ноября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Заметно вырос спрос на российское игристое вино Фото: Илья Московец © URA.RU В Новый год россияне преимущественно будут пить игристое вино отечественного производства. К таким выводам пришли «Известия», опросив ведущих продавцов, производителей и импортеров вин. «Основную долю на полках магазинов занимает российское игристое — на него приходится более 40% ассортимента этой категории напитков, оставшуюся долю занимают игристые вина из Италии, Испании, Франции, Португалии, ЮАР, Чили, Венгрии, Грузии, Армении и Германии», — сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Кроме того, многие продавцы отрасли отмечают повышенный спрос в текущем году на российское игристое вино. Так, компания Ladoga заявила, что по итогам девяти месяцев продажи отечественного шампанского выросли на половину, а общерыночные — на 6%. Руководитель закупок вина компании Metro Татьяна Ястребова также отмечают рост интереса к российским винам. Объемы продаж увеличиваются с каждым годом, пояснила она. «Торговая сеть „Пятерочка“ сформировала запасы игристых вин вполовину больше среднемесячного стока 2024-го, что на 30—35% больше прошлогодних запасов. В этом году наблюдается переключение покупательского спроса на такие напитки отечественного производителя, предпочтение отдается продукции среднего ценового сегмента», — отчитались в пресс-службе X5 Group. В августе этого года в России ввели новые пошлины на импортный алкоголь. Нововведения предусматривают увеличение ставок ввозной пошлины до 25% для вин. При этом минимальная ставка составит два доллара. Такие изменения, по оценке аналитиков, влекут за собой повышения цен и сокращение поставок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новый год россияне преимущественно будут пить игристое вино отечественного производства. К таким выводам пришли «Известия», опросив ведущих продавцов, производителей и импортеров вин. «Основную долю на полках магазинов занимает российское игристое — на него приходится более 40% ассортимента этой категории напитков, оставшуюся долю занимают игристые вина из Италии, Испании, Франции, Португалии, ЮАР, Чили, Венгрии, Грузии, Армении и Германии», — сообщил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Кроме того, многие продавцы отрасли отмечают повышенный спрос в текущем году на российское игристое вино. Так, компания Ladoga заявила, что по итогам девяти месяцев продажи отечественного шампанского выросли на половину, а общерыночные — на 6%. Руководитель закупок вина компании Metro Татьяна Ястребова также отмечают рост интереса к российским винам. Объемы продаж увеличиваются с каждым годом, пояснила она. «Торговая сеть „Пятерочка“ сформировала запасы игристых вин вполовину больше среднемесячного стока 2024-го, что на 30—35% больше прошлогодних запасов. В этом году наблюдается переключение покупательского спроса на такие напитки отечественного производителя, предпочтение отдается продукции среднего ценового сегмента», — отчитались в пресс-службе X5 Group. В августе этого года в России ввели новые пошлины на импортный алкоголь. Нововведения предусматривают увеличение ставок ввозной пошлины до 25% для вин. При этом минимальная ставка составит два доллара. Такие изменения, по оценке аналитиков, влекут за собой повышения цен и сокращение поставок.