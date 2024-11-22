Российские военные «перетерли» лучшие войска ВСУ: карта СВО на 22 ноября

Минобороны РФ: российские солдаты «перемололи» лучшие войска ВСУ

22 ноября 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Российские солдаты уже сорвали планы ВСУ на 2025 год, отметил Андрей Белоусов после посещения группировки войск «Север» Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север», которые в настоящий момент активно действуют в Харьковской, а также приграничной Курской области. По итогам визита министр отметил, что российские военные практически полностью «перемололи» лучшие части украинских бойцов в зоне СВО. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 22 ноября — в материале URA.RU. Обозначения на карте Карта URA.RU за 22 ноября ВС РФ сорвали планы Украины на 2025 год Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о значительных успехах российских войск в конфликте с Украиной. По его словам, лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) были разгромлены. Об этом Белоусов сообщил в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск «Север». «ВС РФ сорвали всю [украинскую] кампанию 2025 года», — подчеркнул Белоусов. Министр военного ведомства отметил, что российская армия продолжает наступление с ускоренной скоростью. В Минобороны РФ также выразили признательность командирам подразделений группировки «Север». За выдающиеся результаты несколько командиров были награждены государственными наградами, Кураховское направление Армия России активно продвигается на кураховском направлении, штурмуя город и блокируя пути отступления гарнизона ВСУ. Как сообщают российские военкоры «Русской весны», ссылаясь на украинские военно-аналитические ресурсы, в восточной части Курахово наблюдается высокая интенсивность боевых действий. На южной окраине Курахово российские войска усилили давление, продвигаясь в направлении машинного двора. Кроме того, российские войска также активизировались севернее Антоновки и западнее Трудового, где заняли позиции вдоль лесополос и продолжают продвигаться в направлении Успеновки передают военкоры. Донецкое направление Этой ночью экипажи самоходных артиллерийских установок «Нона-С» уничтожили украинский опорный пункт в районе Часова Яра. Об этом информировали в Минобороны РФ. Позиции противника удалось обнаружить благодаря грамотной разведке, при поддержке воздушных средств наблюдения, добавили в ведомстве. Удар совершали экипажи самоходных орудий «Нона». Ряд позиций украинских сил также были уничтожены ударом Фугасной авиационной бомбы (ФАБ) в районах Ступочки и Предтечено в окрестностях Константиновки (ДНР). Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. Луганское направление Российские военные успешно уничтожили укрепленный район ВСУ у Макеевки в Луганской Народной Республике (ЛНР) и заняли позиции, оставленные украинскими войсками. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко журналистам. Таким образом ВС РФ смогли улучшить свое положение в регионе. Курская область На курском направлении российские войска успешно уничтожили несколько артиллерийских систем ВСУ. В числе них — передовое немецкое орудие PzH-2000, рассказали в Минобороны РФ. В ходе операции были также уничтожены две гаубицы в населенных пунктах Яблоновка и Беловоды, поддерживавшие украинские войска в Сумской области. В уничтожении орудия противника принимали участие бойцы из группировки «Север». Отражена попытка ВСУ ударить по РФ дронами За ночь над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять беспилотников поражены над территорией Калужской области. Еще два дрона сбиты над территорией Курской области. Об этом сообщали в Минобороны РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны РФ Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север», которые в настоящий момент активно действуют в Харьковской, а также приграничной Курской области. По итогам визита министр отметил, что российские военные практически полностью «перемололи» лучшие части украинских бойцов в зоне СВО. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 22 ноября — в материале URA.RU. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил о значительных успехах российских войск в конфликте с Украиной. По его словам, лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ) были разгромлены. Об этом Белоусов сообщил в ходе рабочего совещания на пункте управления группировки войск «Север». «ВС РФ сорвали всю [украинскую] кампанию 2025 года», — подчеркнул Белоусов. Министр военного ведомства отметил, что российская армия продолжает наступление с ускоренной скоростью. В Минобороны РФ также выразили признательность командирам подразделений группировки «Север». За выдающиеся результаты несколько командиров были награждены государственными наградами, Армия России активно продвигается на кураховском направлении, штурмуя город и блокируя пути отступления гарнизона ВСУ. Как сообщают российские военкоры «Русской весны», ссылаясь на украинские военно-аналитические ресурсы, в восточной части Курахово наблюдается высокая интенсивность боевых действий. На южной окраине Курахово российские войска усилили давление, продвигаясь в направлении машинного двора. Кроме того, российские войска также активизировались севернее Антоновки и западнее Трудового, где заняли позиции вдоль лесополос и продолжают продвигаться в направлении Успеновки передают военкоры. Этой ночью экипажи самоходных артиллерийских установок «Нона-С» уничтожили украинский опорный пункт в районе Часова Яра. Об этом информировали в Минобороны РФ. Позиции противника удалось обнаружить благодаря грамотной разведке, при поддержке воздушных средств наблюдения, добавили в ведомстве. Удар совершали экипажи самоходных орудий «Нона». Ряд позиций украинских сил также были уничтожены ударом Фугасной авиационной бомбы (ФАБ) в районах Ступочки и Предтечено в окрестностях Константиновки (ДНР). Об этом журналистам рассказали в силовых структурах. Российские военные успешно уничтожили укрепленный район ВСУ у Макеевки в Луганской Народной Республике (ЛНР) и заняли позиции, оставленные украинскими войсками. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко журналистам. Таким образом ВС РФ смогли улучшить свое положение в регионе. На курском направлении российские войска успешно уничтожили несколько артиллерийских систем ВСУ. В числе них — передовое немецкое орудие PzH-2000, рассказали в Минобороны РФ. В ходе операции были также уничтожены две гаубицы в населенных пунктах Яблоновка и Беловоды, поддерживавшие украинские войска в Сумской области. В уничтожении орудия противника принимали участие бойцы из группировки «Север». За ночь над территорией Брянской области уничтожено 12 БПЛА, девять беспилотников поражены над территорией Калужской области. Еще два дрона сбиты над территорией Курской области. Об этом сообщали в Минобороны РФ.