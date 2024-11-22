В Екатеринбурге взвинтили цены на школьное питание

В Екатеринбурге подняли стоимость школьных обедов и завтраков
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьные столовые. Екатеринбург , школьники, картофельное пюре, школьная столовая, школьное питание, тарелки с едой
Цены изменили на все позиции Фото:

В Екатеринбурге резко и существенно подорожало питание в школьных столовых. Стоимость некоторых позиций подняли примерно на 50 рублей. Постановление, опубликованное на сайте горадминистрации, подписал вице-мэр Константин Шевченко.

Согласно нововведению, завтрак для учащихся начальных классов первой смены (1-4 классы) теперь обойдется в 108,65 рубля вместо прежних 89,04 рубля, а обед — 162,95 рубля вместо 133,56 рубля. Значительное повышение цен также коснулось комплексного питания: для начальной школы сумма увеличилась с 222,60 до 271,59 рубля, а для учеников старших классов (5-11 классы) — с 257,73 до 321,40 рубля.

Обеды для старших классов, обучающихся в первую смену, станут дороже со 103,09 до 128,56 рубля. Во вторую смену пообедать станет еще дороже — 192,84 рубля вместо 156,64 рубля.

Власти также оставили норматив на льготное питание для учеников 5-11 классов:

  • для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
  • для детей из многодетных семей;
  • для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей;
  • для детей граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции;
  • для детей-беженцев с территории Украины, ЛНР и ДНР;
  • для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации указом президента РФ от 21 сентября 2022 года.

Крайний раз повышение цен на питание в школах Екатеринбурга анонсировали летом 2024-го. Изменения вступили в силу с 1 сентября.

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В Екатеринбурге резко и существенно подорожало питание в школьных столовых. Стоимость некоторых позиций подняли примерно на 50 рублей. Постановление, опубликованное на сайте горадминистрации, подписал вице-мэр Константин Шевченко. Согласно нововведению, завтрак для учащихся начальных классов первой смены (1-4 классы) теперь обойдется в 108,65 рубля вместо прежних 89,04 рубля, а обед — 162,95 рубля вместо 133,56 рубля. Значительное повышение цен также коснулось комплексного питания: для начальной школы сумма увеличилась с 222,60 до 271,59 рубля, а для учеников старших классов (5-11 классы) — с 257,73 до 321,40 рубля. Обеды для старших классов, обучающихся в первую смену, станут дороже со 103,09 до 128,56 рубля. Во вторую смену пообедать станет еще дороже — 192,84 рубля вместо 156,64 рубля. Власти также оставили норматив на льготное питание для учеников 5-11 классов: Крайний раз повышение цен на питание в школах Екатеринбурга анонсировали летом 2024-го. Изменения вступили в силу с 1 сентября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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