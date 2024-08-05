В Екатеринбурге подняли стоимость школьного питания

В Екатеринбурге повысили цены на питание в школьных столовых до 89,04 и 133,56 рублей в день. Постановление об этом подписал мэр Алексей Орлов.
«Ученики 1-4-х классов без ограничения возможностей здоровья, обучающиеся в первую смену, будут получать бесплатные завтраки на 89,04 рубля в день (ранее на 85,20 руб.). Для второй смены начальной школы предусмотрен обед на сумму 133,56 рубля в день (ранее на 127,79 руб.)», — следует из документа.
Двухразовое питание для детей в начальной школе будет стоить 222,6 рубля (ранее 212,99), а для учащихся 5-11 классов цена вырастет до 257,73 рублей (ранее 246,31). Дети с ограниченными возможностями будут питаться бесплатно.
Родителям учеников, обучающихся на дому из-за ограничений здоровья, будут выплачивать ежедневную компенсацию в 138,7 рубля (ранее 132,7). Также власти установили норматив на льготное питание для учеников 5-11 классов:
- для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- для детей из многодетных семей;
- для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей;
- для детей граждан, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции;
- для детей-беженцев с территории Украины, ЛНР и ДНР;
- для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации указом президента РФ от 21 сентября 2022 года.
Изменения вступят в силу с 1 сентября. В прошлом году стоимость питания на всех позициях также выросла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!