Замполпреда в УрФО Кириллов анонсировал «яркие» выборы в Челябинской области

22 ноября 2024 в 16:07 Размер текста - 17 +

Борис Кириллов предсказал ход выборов в заксобрание Челябинской области в 2025 году Фото: Размик Закарян © URA.RU Выборы в заксобрание Челябинской области в 2025 году обещают быть высококонкурентными и яркими. Об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на встрече с политтехнологами. «В будущем году нам с вами предстоят в Уральском округе более чем 500 избирательных кампаний. Это больше, чем в прошедшие два сезона. Это будут очень интересные и сложные кампании. Мы с вами будем избирать депутатов законодательного собрания Челябинской области. Здесь явно будет высокая конкурентность. И эта кампания будет носить один из самых ярких в России характеров», — заявил, в частности, Кириллов. Также он напомнил, что на прошедших осенью выборах в гордуму Челябинска «Единая Россия» не смогла победить в трех одномандатных округах. При этом в одном из них кандидаты от «Справедливой России» (Анна Мадаминова — ред.) и «Единой России» (участница СВО, военный медик Светлана Гореликова — ред.) «шли буквально ноздря в ноздрю». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выборы в заксобрание Челябинской области в 2025 году обещают быть высококонкурентными и яркими. Об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на встрече с политтехнологами. «В будущем году нам с вами предстоят в Уральском округе более чем 500 избирательных кампаний. Это больше, чем в прошедшие два сезона. Это будут очень интересные и сложные кампании. Мы с вами будем избирать депутатов законодательного собрания Челябинской области. Здесь явно будет высокая конкурентность. И эта кампания будет носить один из самых ярких в России характеров», — заявил, в частности, Кириллов. Также он напомнил, что на прошедших осенью выборах в гордуму Челябинска «Единая Россия» не смогла победить в трех одномандатных округах. При этом в одном из них кандидаты от «Справедливой России» (Анна Мадаминова — ред.) и «Единой России» (участница СВО, военный медик Светлана Гореликова — ред.) «шли буквально ноздря в ноздрю».