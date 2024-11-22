Замполпреда в УрФО Кириллов анонсировал «яркие» выборы в Челябинской области

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"День политического консультанта на Урале" в Полпредстве. Екатеринбург, кириллов борис, алиев фирдус
Борис Кириллов предсказал ход выборов в заксобрание Челябинской области в 2025 году Фото:

Выборы в заксобрание Челябинской области в 2025 году обещают быть высококонкурентными и яркими. Об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на встрече с политтехнологами.

«В будущем году нам с вами предстоят в Уральском округе более чем 500 избирательных кампаний. Это больше, чем в прошедшие два сезона. Это будут очень интересные и сложные кампании. Мы с вами будем избирать депутатов законодательного собрания Челябинской области. Здесь явно будет высокая конкурентность. И эта кампания будет носить один из самых ярких в России характеров», — заявил, в частности, Кириллов.

Также он напомнил, что на прошедших осенью выборах в гордуму Челябинска «Единая Россия» не смогла победить в трех одномандатных округах. При этом в одном из них кандидаты от «Справедливой России» (Анна Мадаминова — ред.) и «Единой России» (участница СВО, военный медик Светлана Гореликова — ред.) «шли буквально ноздря в ноздрю».

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Выборы в заксобрание Челябинской области в 2025 году обещают быть высококонкурентными и яркими. Об этом заявил заместитель полпреда президента в УрФО Борис Кириллов на встрече с политтехнологами. «В будущем году нам с вами предстоят в Уральском округе более чем 500 избирательных кампаний. Это больше, чем в прошедшие два сезона. Это будут очень интересные и сложные кампании. Мы с вами будем избирать депутатов законодательного собрания Челябинской области. Здесь явно будет высокая конкурентность. И эта кампания будет носить один из самых ярких в России характеров», — заявил, в частности, Кириллов. Также он напомнил, что на прошедших осенью выборах в гордуму Челябинска «Единая Россия» не смогла победить в трех одномандатных округах. При этом в одном из них кандидаты от «Справедливой России» (Анна Мадаминова — ред.) и «Единой России» (участница СВО, военный медик Светлана Гореликова — ред.) «шли буквально ноздря в ноздрю».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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