В Тюмени уволен заместитель губернатора

Павел Тараканов написал заявление об увольнении по собственному желанию
Экс-сенатор и заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Заместитель губернатора Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности по собственному желанию. Распоряжение об увольнении подписал Александр Моор», — указано в сообщении.
По данным источников URA.RU, Павел Тараканов перейдет в правительство ХМАО, заместителем Руслана Кухарука по вопросам внутренней политики. Ранее эту должность занимал Алексей Шипилов.
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