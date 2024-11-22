Минобороны ФРГ подтвердило наличие плана на случай войны с РФ

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ФРГ разработала 1000-страничный план на случай конфликта с РФ
ФРГ разработала 1000-страничный план на случай конфликта с РФ Фото:

Германия разработала план на случай начала вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщили в Минобороны ФРГ.

«Минобороны ФРГ подтвердило существование плана на случай военного конфликта», — передает газета FAZ. Ранее издание писало, что ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии».

В плане учтены все здания и объекты, которые нуждаются в особой охране в качестве военной инфраструктуры. Бундесвер также начал готовить немецкие компании на основании этого секретного плана. Представителей бизнеса обязали обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых 100 сотрудников и запастись дизельными генераторами.

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова заявила, что наличие такого плана у ФРГ не вызывает удивления. Она отметила, что Россия также, вполне вероятно, разрабатывает план по возможному столкновению с западными противниками, однако она не «треплется» об этом на каждом шагу, по сравнению с Германией, передает RT.

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Германия разработала план на случай начала вооруженного конфликта с Россией. Об этом сообщили в Минобороны ФРГ. «Минобороны ФРГ подтвердило существование плана на случай военного конфликта», — передает газета FAZ. Ранее издание писало, что ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии». В плане учтены все здания и объекты, которые нуждаются в особой охране в качестве военной инфраструктуры. Бундесвер также начал готовить немецкие компании на основании этого секретного плана. Представителей бизнеса обязали обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых 100 сотрудников и запастись дизельными генераторами. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова заявила, что наличие такого плана у ФРГ не вызывает удивления. Она отметила, что Россия также, вполне вероятно, разрабатывает план по возможному столкновению с западными противниками, однако она не «треплется» об этом на каждом шагу, по сравнению с Германией, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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