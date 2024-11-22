FAZ: Германия создала секретный план по подготовке к войне с Россией

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Техника нато. Тюмень, военная техника, флаг германии, бмп, Marder, бмп мардер
В случае конфликта с РФ, Германия станет плацдармом, где сосредоточатся тысячи солдат НАТО Фото:

ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии». Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Содержание военного плана по большей части засекречено. В случае войны Германия стала бы центром для сотен тысяч солдат НАТО, которых нужно переправить на восток», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, в плане учтены все здания и объекты, которые нуждаются в особой охране в качестве военной инфраструктуры. Бундесвер также начал готовить немецкие компании на основании этого секретного плана. Так представителей бизнеса обязали обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых 100 сотрудников и запастись дизельными генераторами.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц многократно высказывался о том, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus для ударов по России. По словам канцлера, такая военная помощь может привести к эскалации конфликта в стране. Также на позицию Шольца не повлияет разрешение США для Украины бить дальнобойным оружием по российской территории.

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ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии». Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Содержание военного плана по большей части засекречено. В случае войны Германия стала бы центром для сотен тысяч солдат НАТО, которых нужно переправить на восток», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По информации издания, в плане учтены все здания и объекты, которые нуждаются в особой охране в качестве военной инфраструктуры. Бундесвер также начал готовить немецкие компании на основании этого секретного плана. Так представителей бизнеса обязали обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых 100 сотрудников и запастись дизельными генераторами. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц многократно высказывался о том, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus для ударов по России. По словам канцлера, такая военная помощь может привести к эскалации конфликта в стране. Также на позицию Шольца не повлияет разрешение США для Украины бить дальнобойным оружием по российской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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