FAZ: Германия создала секретный план по подготовке к войне с Россией

ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии». Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Содержание военного плана по большей части засекречено. В случае войны Германия стала бы центром для сотен тысяч солдат НАТО, которых нужно переправить на восток», — пишет
По информации издания, в плане учтены все здания и объекты, которые нуждаются в особой охране в качестве военной инфраструктуры. Бундесвер также начал готовить немецкие компании на основании этого секретного плана. Так представителей бизнеса обязали обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых 100 сотрудников и запастись дизельными генераторами.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц многократно высказывался о том, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus для ударов по России. По словам канцлера, такая военная помощь может привести к эскалации конфликта в стране. Также на позицию Шольца не повлияет разрешение США для Украины бить дальнобойным оружием по российской территории.
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