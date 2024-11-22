FAZ: Германия создала секретный план по подготовке к войне с Россией

22 ноября 2024 в 06:27 Размер текста - 17 +

В случае конфликта с РФ, Германия станет плацдармом, где сосредоточатся тысячи солдат НАТО Фото: Денис Моргунов © URA.RU ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии». Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Содержание военного плана по большей части засекречено. В случае войны Германия стала бы центром для сотен тысяч солдат НАТО, которых нужно переправить на восток», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung . По информации издания, в плане учтены все здания и объекты, которые нуждаются в особой охране в качестве военной инфраструктуры. Бундесвер также начал готовить немецкие компании на основании этого секретного плана. Так представителей бизнеса обязали обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых 100 сотрудников и запастись дизельными генераторами. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц многократно высказывался о том, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus для ударов по России. По словам канцлера, такая военная помощь может привести к эскалации конфликта в стране. Также на позицию Шольца не повлияет разрешение США для Украины бить дальнобойным оружием по российской территории. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФРГ начала подготовку к крупномасштабной войне с Россией, разработав 1000-страничный «Оперативный план Германии». Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. «Содержание военного плана по большей части засекречено. В случае войны Германия стала бы центром для сотен тысяч солдат НАТО, которых нужно переправить на восток», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. По информации издания, в плане учтены все здания и объекты, которые нуждаются в особой охране в качестве военной инфраструктуры. Бундесвер также начал готовить немецкие компании на основании этого секретного плана. Так представителей бизнеса обязали обучить вождению грузовиков не менее пяти из каждых 100 сотрудников и запастись дизельными генераторами. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц многократно высказывался о том, что Германия не будет поставлять Киеву ракеты Taurus для ударов по России. По словам канцлера, такая военная помощь может привести к эскалации конфликта в стране. Также на позицию Шольца не повлияет разрешение США для Украины бить дальнобойным оружием по российской территории.