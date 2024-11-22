Шольц заявил, что удар «Орешником» — это пугающая эскалация

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отреагировал на использование Россией ракеты средней дальности «Орешник» против Украины. Он назвал это решение «пугающей эскалацией».
«Президент России Владимир Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация», — приводит слова Шольца телеканал NTV. Он также подчеркнул, что Германия не будет поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus и не позволит ВСУ использовать свое оружие против целей на территории России.
Удар по военному объекту на Украине новыми гиперзвуковыми ракетами «Орешник» стал ответом на использование ВСУ дальнобойных ракет ATACMS против России. Путин предупреждал о возможной эскалации конфликта. Глава государства также отметил, что удар по «Южмашу» был направлен против планов США на создание ракет средней и малой дальности, а также в свете намерений Киева увеличить производство ракет «Гром-2» в Днепропетровске, передает Pravda.Ru.
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