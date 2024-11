«Россия не шутит»: что пишут в западных СМИ о пуске «Орешника»

Геополитический аналитик Ульрих Буна: Путин посылает четкий сигнал украинцам

22 ноября 2024 в 09:25 Размер текста - 17 +

Многие западные СМИ обеспокоены из-за отсутствия данных о новейшем российском оружии Фото: Роскосмос В ночь на 22 ноября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором сообщил об успешном испытании нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник». Он подчеркнул, что ВС РФ нанесли удар по военно-промышленному объекту на Украине в ответ на эскалацию со стороны Запада. О том как западные СМИ отреагировали на произошедшее — в материале URA.RU. The Washington Post Газета The Washington Post пишет, что выступление Путина является предупреждением не только Вашингтону, но и другим западным союзникам Киева. Таким образом издание интерпретирует слова российского лидера о «действиях США и их сателлитов», от которых будет зависеть дальнейшее развертывание ракет средней и меньшей дальности. «Применение Россией новой огневой мощи — и угроза ее дальнейшего применения — подчеркивает гонку, которую ведут как Москва, так и Киев за улучшение своих боевых позиций в момент повышенной неопределенности перед возвращением избранного президента Дональда Трампа в Белый дом», — пишет издание. Le Parisien «Владимир Путин посылает четкий сигнал украинцам: Россия не шутит, когда говорит о возможном применении ядерного оружия, и без колебаний использует все имеющиеся в ее распоряжении средства, чтобы одержать победу и занять сильную позицию дома, настало время для переговоров», — заявил геополитический аналитик Ульрих Буна газете Le Parisien. Associated Press Директор военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилл считает, что Россия таким образом послала сигнал не Украине, а Западу. «Зачем им использовать их в таком случае? Послать сигнал украинцам, мол, у нас есть вещи, которые переведут вас в ярость? На самом деле это и сигнал Западу: „Мы рады вступить в гонку баллистических ракет средней дальности", — сказал Сэвилл в беседе с Associated Press. Некоторые западные СМИ обеспокоены отсутствием данных о новом оружии «Эксперты рассматривают использование разделяющихся боеголовок как признак того, что ракета технически может быть оснащена ядерным оружием. Данных о новой ракете пока нет, и обозначение типа пока не появилось», — пишет немецкая газета Bild. Британская газета Metro утверждает, что пока нет никаких доказательств наличия ядерной боеголовки. «Это стало бы леденящим душу напоминанием о ядерном потенциале России, если бы это было подтверждено… Это вызвало бы гораздо большую реакцию со стороны Украины и ее западных союзников», — сказано в публикации.

