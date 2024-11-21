Зеленский после удара «Орешником» обратился к союзникам с требованием

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта, указав на использование Москвой новой баллистической ракеты «Орешник». Он потребовал от мировой общественности «сильной и жесткой» реакции.
«Сейчас сильной реакции мира нет. <...> Он (президент России Владимир Путин — прим. URA.RU) проверяет вас, уважаемые партнеры. <...> Его нужно остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно», — сказал Зеленский в своем обращении, опубликованном в его telegram-канале.
Удар по военному объекту Украины новыми гиперзвуковыми ракетами «Орешник» стал ответом на применение ВСУ дальнобойных западных ракет ATACMS против России. Президент страны Владимир Путин предупреждал, что удары этим типом оружия переведет конфликт на новый уровень. Подробнее о том, что Путин рассказал по поводу испытания «Орешника», — в материале URA.RU.
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