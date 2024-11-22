Пермский завод ищет директора на зарплату в миллион рублей

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Пермский завод ищет директора на зарплату в миллион рублей
Пермский завод ищет директора на зарплату в миллион рублей Фото:

Лысьвенский механический завод в Пермском крае разместил вакансию о поиске генерального директора. Претендентам обещают зарплату в 700 тысяч рублей с потенциальным ростом до 1 млн рублей. Предприятие занимается металлообработкой.

«Мы находимся в поиске сильного лидера, способного не только управлять операционной деятельностью, но и вести компанию к новым высотам», — указано на бесплатном сервисе поиска работы. Кандидаты, со своей стороны, должны уверенно принимать решения и быстро адаптироваться к переменам, обладать управленческими навыками и аналитическим умом, а также уметь работать с бюджетом.

Ранее URA.RU уже писало о том, что пермяков и без опыта работы зовут на заводы. За 70 тысяч рублей можно найти вакансии разнорабочего, грузчика и сторожа. 

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Лысьвенский механический завод в Пермском крае разместил вакансию о поиске генерального директора. Претендентам обещают зарплату в 700 тысяч рублей с потенциальным ростом до 1 млн рублей. Предприятие занимается металлообработкой. «Мы находимся в поиске сильного лидера, способного не только управлять операционной деятельностью, но и вести компанию к новым высотам», — указано на бесплатном сервисе поиска работы. Кандидаты, со своей стороны, должны уверенно принимать решения и быстро адаптироваться к переменам, обладать управленческими навыками и аналитическим умом, а также уметь работать с бюджетом. Ранее URA.RU уже писало о том, что пермяков и без опыта работы зовут на заводы. За 70 тысяч рублей можно найти вакансии разнорабочего, грузчика и сторожа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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