Пермский завод ищет директора на зарплату в миллион рублей

Лысьвенский механический завод в Пермском крае разместил вакансию о поиске генерального директора. Претендентам обещают зарплату в 700 тысяч рублей с потенциальным ростом до 1 млн рублей. Предприятие занимается металлообработкой.
«Мы находимся в поиске сильного лидера, способного не только управлять операционной деятельностью, но и вести компанию к новым высотам», — указано на бесплатном сервисе поиска работы. Кандидаты, со своей стороны, должны уверенно принимать решения и быстро адаптироваться к переменам, обладать управленческими навыками и аналитическим умом, а также уметь работать с бюджетом.
Ранее URA.RU уже писало о том, что пермяков и без опыта работы зовут на заводы. За 70 тысяч рублей можно найти вакансии разнорабочего, грузчика и сторожа.
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