Forbes: изделия из Златоуста особо полюбили госслужащие и силовики

22 ноября 2024 в 17:46 Размер текста - 17 +

Настоящая продукция златоустовских мастеров стоит недешево Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Гравюру на стали из Златоуста Челябинской области особенно полюбили заказчики из госструктур и силовых ведомств. Изделия можно найти в коллекциях олигархов и арабских шейхов, пишет Forbes. «Изделия из Златоуста особенно полюбили заказчики из госструктур и силовых ведомств. Настольные и каминные наборы, бокалы для шампанского, портсигары, сабли и кортики дарили послам и президентам. В 1990-х промысел мог погибнуть, но его подхватили местные художники и предприниматели», — пишет Forbes. В начале 2000-х таких мастерских было не больше пяти, рассказала президент Гильдии мастеров-оружейников Златоуста и генеральный директор компании «ЗлатДекор» Светлана Негребецких. Сейчас в городе работает примерно 50 мастерских, их изделия можно найти в коллекциях олигархов и арабских шейхов. Настоящая продукция златоустовских мастеров стоит недешево. Саблю из дамасской стали с золочением и художественной резьбой по металлу продают за 650 000 рублей, панно в раме «Правители Казахстана» за 410 000 рублей. Авторские вещи в мастерских Златоуста иногда создаются год, над ними могут трудиться 30 разных мастеров. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну ранее подарили меч, выкованный мастерами Златоуста. На создание изделия ушло полгода, рассказал URA.RU рассказал директор фабрики «Златоуст» Олег Трубин. Изделие выполнено в классической технике златоустовской гравюры на стали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гравюру на стали из Златоуста Челябинской области особенно полюбили заказчики из госструктур и силовых ведомств. Изделия можно найти в коллекциях олигархов и арабских шейхов, пишет Forbes. «Изделия из Златоуста особенно полюбили заказчики из госструктур и силовых ведомств. Настольные и каминные наборы, бокалы для шампанского, портсигары, сабли и кортики дарили послам и президентам. В 1990-х промысел мог погибнуть, но его подхватили местные художники и предприниматели», — пишет Forbes. В начале 2000-х таких мастерских было не больше пяти, рассказала президент Гильдии мастеров-оружейников Златоуста и генеральный директор компании «ЗлатДекор» Светлана Негребецких. Сейчас в городе работает примерно 50 мастерских, их изделия можно найти в коллекциях олигархов и арабских шейхов. Настоящая продукция златоустовских мастеров стоит недешево. Саблю из дамасской стали с золочением и художественной резьбой по металлу продают за 650 000 рублей, панно в раме «Правители Казахстана» за 410 000 рублей. Авторские вещи в мастерских Златоуста иногда создаются год, над ними могут трудиться 30 разных мастеров. Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну ранее подарили меч, выкованный мастерами Златоуста. На создание изделия ушло полгода, рассказал URA.RU рассказал директор фабрики «Златоуст» Олег Трубин. Изделие выполнено в классической технике златоустовской гравюры на стали.