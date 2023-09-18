Ким Чен Ыну подарили меч, выкованный в Златоусте. Фото

19 сентября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Из России лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вернулся со златоустовским мечом Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подарили меч, выкованный мастерами Златоуста (Челябинская область). Как URA.RU рассказал директор фабрики «Златоуст» Олег Трубин, на создание изделия ушло полгода. «Выполнили меч в классическом русском стиле для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Изготовление оружия потребовало полгода работы», — сообщил URA.RU Трубин. Изделие выполнено в классической технике златоустовской гравюры на стали. Работа является полностью ручной. Использован кованный клинок и благородные металлы, ценные породы дерева. Меч инкрустирован драгоценными камнями. Вдоль ножны присутствуют миниатюры, исполненные методом горячих эмалей. Художник написал образ Ильи Муромца и других русских богатырей. Изображение символизирует мощь и славу России. Меч министр обороны Сергей Шойгу вручил гостю во Владивостоке вместе с соболиной шапкой. По словам Трубина, Компания «Златоуст» с 2020 года является официальным поставщиком Минобороны РФ. Мастера для высшего офицерского состава изготавливают кортики, палаши и шашки. Наградные фонды формируются заранее. Трубин рассказал, что заказчик заблаговременно ставит задачи. Персонализацию на изделиях производят по мере необходимости уже в процессе окончательной доработки. Кем Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября, а 17 сентября покинул страну. Северокорейский лидер осмотрел различные типы вооружений, ознакомился с социальной инфраструктурой Владивостока, побывал на космодроме «Восточный». В рамках визита прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме меча, главе северокорейского государства вручили шапку-ушанку и набор участника спецоперации. На изготовление изделия ушло полгода Фото: пресс-служба компании «Златоуст» Отдельные элементы меча выполнены в технике горячих эмалей Фото: пресс-служба компании «Златоуст» Подарок символизирует мощь российского оружия и государства Фото: пресс-служба компании «Златоуст» Фабрика является официальным поставщиком Минобороны РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подарили меч, выкованный мастерами Златоуста (Челябинская область). Как URA.RU рассказал директор фабрики «Златоуст» Олег Трубин, на создание изделия ушло полгода. «Выполнили меч в классическом русском стиле для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Изготовление оружия потребовало полгода работы», — сообщил URA.RU Трубин. Изделие выполнено в классической технике златоустовской гравюры на стали. Работа является полностью ручной. Использован кованный клинок и благородные металлы, ценные породы дерева. Меч инкрустирован драгоценными камнями. Вдоль ножны присутствуют миниатюры, исполненные методом горячих эмалей. Художник написал образ Ильи Муромца и других русских богатырей. Изображение символизирует мощь и славу России. Меч министр обороны Сергей Шойгу вручил гостю во Владивостоке вместе с соболиной шапкой. По словам Трубина, Компания «Златоуст» с 2020 года является официальным поставщиком Минобороны РФ. Мастера для высшего офицерского состава изготавливают кортики, палаши и шашки. Наградные фонды формируются заранее. Трубин рассказал, что заказчик заблаговременно ставит задачи. Персонализацию на изделиях производят по мере необходимости уже в процессе окончательной доработки. Кем Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября, а 17 сентября покинул страну. Северокорейский лидер осмотрел различные типы вооружений, ознакомился с социальной инфраструктурой Владивостока, побывал на космодроме «Восточный». В рамках визита прошли переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме меча, главе северокорейского государства вручили шапку-ушанку и набор участника спецоперации.