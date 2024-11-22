По факту вооруженных разборок школьников в Челябинске возбуждено дело

22 ноября 2024 в 17:53 Размер текста - 17 +

В СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вооруженных разборок школьников в областном центре. Следователи устанавливают всех участников конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе областного ведомства. «По данному факту возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех участников конфликта, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Новость по теме Подростки с пистолетом хотели устроить разборки со школьником в Челябинске. Видео Компания из трех вооруженных подростков вышибла дверь квартиры и начала угрожать 11-летнему школьнику днем 20 ноября. Как минимум у одного из них был пистолет. Они пытались «наехать» на мальчика из-за вейпа, который он забрал. За это компания требовала с него деньги. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вооруженных разборок школьников в областном центре. Следователи устанавливают всех участников конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе областного ведомства. «По данному факту возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех участников конфликта, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Компания из трех вооруженных подростков вышибла дверь квартиры и начала угрожать 11-летнему школьнику днем 20 ноября. Как минимум у одного из них был пистолет. Они пытались «наехать» на мальчика из-за вейпа, который он забрал. За это компания требовала с него деньги.