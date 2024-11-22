По факту вооруженных разборок школьников в Челябинске возбуждено дело

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В СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства Фото:

В СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вооруженных разборок школьников в областном центре. Следователи устанавливают всех участников конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе областного ведомства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех участников конфликта, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

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Компания из трех вооруженных подростков вышибла дверь квартиры и начала угрожать 11-летнему школьнику днем 20 ноября. Как минимум у одного из них был пистолет. Они пытались «наехать» на мальчика из-за вейпа, который он забрал. За это компания требовала с него деньги.

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В СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту вооруженных разборок школьников в областном центре. Следователи устанавливают всех участников конфликта, сообщили URA.RU в пресс-службе областного ведомства. «По данному факту возбуждено уголовное дело по п. „а“ ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). В настоящее время принимаются меры, направленные на установление всех участников конфликта, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших случившемуся», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Компания из трех вооруженных подростков вышибла дверь квартиры и начала угрожать 11-летнему школьнику днем 20 ноября. Как минимум у одного из них был пистолет. Они пытались «наехать» на мальчика из-за вейпа, который он забрал. За это компания требовала с него деньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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