Правительство Испании готовит нацплан на случай войны

Правительство Испании разрабатывает первый национальный план гражданской защиты на случай войны. Об этом сообщает газета 20 Minutos со ссылкой на МВД королевства.
«Правительство Испании готовит первый конкретный национальный план гражданской защиты на случай рисков, связанных с военными действиями», — говорится в материале газеты. Инициатива является частью второй национальной стратегии по гражданской защите.
Испания ориентируется на опыт Финляндии, Норвегии и Швеции, которые уже дали гражданам рекомендации по преодолению кризисов в условиях военного конфликта. В создании плана участвуют сотрудники национального управления гражданской обороны и министерства внутренних дел. Его цель — разработать инструкции для населения о необходимых действиях в случае угрозы военных действий, опираясь на аналогичные рекомендации для природных бедствий.
Жители Северной Европы 19 ноября получили рекомендации по подготовке к кризисным ситуациям, включая ядерную войну. В Швеции, Финляндии и Норвегии выпущены брошюры с перечнем необходимых запасов: питьевая вода, консервы, лекарства, туалетная бумага и прочие предметы первой необходимости.
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