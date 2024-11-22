Путин заявил, что Россия будет продолжать испытания новой ракеты «Орешник»

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Путин заявил, что у России достаточно таких ракет, как «Орешник».
Путин заявил, что у России достаточно таких ракет, как «Орешник». Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать испытания новой ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, у страны достаточно такого вооружения.

«Испытания „Орешника“ прошли успешно, я вас с этим поздравляю, испытания мы будем продолжать», — заявил Путин на встрече с представителями Минобороны РФ и военно-промышленного комплекса. Трансляция выступления ввелась на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что у России в запасе находится достаточного такого вида вооружения. 

Он также подчеркнул, что российская школа ракетостроения обладает значительным потенциалом. Она способна выполнять сложнейшие задачи, направленные на обеспечение безопасности и поддержание суверенитета Российской Федерации.

ВС РФ 21 ноября запустили на Украину новейшую баллистическую ракету «Орешник». Она способна наносить удары со скоростью 2-3 км в секунду. И на данный момент существующие системы противоракетной обороны на Украине не способны их перехватывать.

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать испытания новой ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, у страны достаточно такого вооружения. «Испытания „Орешника“ прошли успешно, я вас с этим поздравляю, испытания мы будем продолжать», — заявил Путин на встрече с представителями Минобороны РФ и военно-промышленного комплекса. Трансляция выступления ввелась на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что у России в запасе находится достаточного такого вида вооружения.  Он также подчеркнул, что российская школа ракетостроения обладает значительным потенциалом. Она способна выполнять сложнейшие задачи, направленные на обеспечение безопасности и поддержание суверенитета Российской Федерации. ВС РФ 21 ноября запустили на Украину новейшую баллистическую ракету «Орешник». Она способна наносить удары со скоростью 2-3 км в секунду. И на данный момент существующие системы противоракетной обороны на Украине не способны их перехватывать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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