Путин заявил, что Россия будет продолжать испытания новой ракеты «Орешник»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать испытания новой ракеты средней дальности «Орешник». По его словам, у страны достаточно такого вооружения.
«Испытания „Орешника“ прошли успешно, я вас с этим поздравляю, испытания мы будем продолжать», — заявил Путин на встрече с представителями Минобороны РФ и военно-промышленного комплекса. Трансляция выступления ввелась на телеканале «Россия 24». Президент также отметил, что у России в запасе находится достаточного такого вида вооружения.
Он также подчеркнул, что российская школа ракетостроения обладает значительным потенциалом. Она способна выполнять сложнейшие задачи, направленные на обеспечение безопасности и поддержание суверенитета Российской Федерации.
ВС РФ 21 ноября запустили на Украину новейшую баллистическую ракету «Орешник». Она способна наносить удары со скоростью 2-3 км в секунду. И на данный момент существующие системы противоракетной обороны на Украине не способны их перехватывать.
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