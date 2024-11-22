Проводив Медведева, Куйвашев поехал в бар миллиардера в центре Екатеринбурга

Евгения Куйвашева заметили в баре в компании Виталия Кочеткова

22 ноября 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Рабочий день у Евгения Куйвашева был насыщенный Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, повстречавшись с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, вечером 22 ноября отправился в бар Enzo в центре Екатеринбурга, принадлежащий миллиардеру Виталию Кочеткову (сотовый оператор «Мотив»). С ним, как стало известно URA.RU, были доверенный политтехнолог главы региона Ринат Хазеев, пиарщица Аксана Панова и директор областного департамента информполитики Юлия Хусаинова. Один источник агентства анонсировал, что вместе с Куйвашевым будет некий статусный федеральный гость. В то время как непосредственный свидетель встречи поделился, что в VIP-зоне, помимо Кочеткова, Хазеева, Куйвашева, Пановой и Хусаиновой видел лишь «нескольких малоизвестных деятелей и пару девушек». «Не факт, что они были в одной компании. Уезжали Куйвашев, Кочетков и Хазеев в районе 21:40. Хусаинова и Панова — спустя час», — передал собеседник URA.RU. По его данным, Куйвашев появляется в заведении «довольно часто». Настроение губернатора по его внешнему виду источник оценить затруднился. Ранее URA.RU анонсировало, что Куйвашеву днем 22 ноября предстоит непростой разговор с Медведевым — о наборе контрактников в ВС РФ (Свердловская область в аутсайдерах по этому показателю). Состоялась ли в итоге эта беседа, доподлинно неизвестно — официальных сообщений по этому поводу не было. При этом подтверждено, что Куйвашев сопровождал Медведева — вместе с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой — на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил). Судя по релизам властей, увиденное на производстве Медведеву понравилось. URA.RU уже рассказывало о возможных кадровых перестановках в «Водоканале» Екатеринбурга, фактический контроль над которым Кочетков при поддержке Куйвашева вернул в апреле 2023-го. Но в руководстве МУПа это пока опровергают. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, повстречавшись с зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, вечером 22 ноября отправился в бар Enzo в центре Екатеринбурга, принадлежащий миллиардеру Виталию Кочеткову (сотовый оператор «Мотив»). С ним, как стало известно URA.RU, были доверенный политтехнолог главы региона Ринат Хазеев, пиарщица Аксана Панова и директор областного департамента информполитики Юлия Хусаинова. Один источник агентства анонсировал, что вместе с Куйвашевым будет некий статусный федеральный гость. В то время как непосредственный свидетель встречи поделился, что в VIP-зоне, помимо Кочеткова, Хазеева, Куйвашева, Пановой и Хусаиновой видел лишь «нескольких малоизвестных деятелей и пару девушек». «Не факт, что они были в одной компании. Уезжали Куйвашев, Кочетков и Хазеев в районе 21:40. Хусаинова и Панова — спустя час», — передал собеседник URA.RU. По его данным, Куйвашев появляется в заведении «довольно часто». Настроение губернатора по его внешнему виду источник оценить затруднился. Ранее URA.RU анонсировало, что Куйвашеву днем 22 ноября предстоит непростой разговор с Медведевым — о наборе контрактников в ВС РФ (Свердловская область в аутсайдерах по этому показателю). Состоялась ли в итоге эта беседа, доподлинно неизвестно — официальных сообщений по этому поводу не было. При этом подтверждено, что Куйвашев сопровождал Медведева — вместе с полпредом президента РФ в УрФО Артемом Жогой — на «Уралвагонзавод» (Нижний Тагил). Судя по релизам властей, увиденное на производстве Медведеву понравилось. URA.RU уже рассказывало о возможных кадровых перестановках в «Водоканале» Екатеринбурга, фактический контроль над которым Кочетков при поддержке Куйвашева вернул в апреле 2023-го. Но в руководстве МУПа это пока опровергают.