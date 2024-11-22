22 ноября 2024

Гуф сделал предложение своей девушке во время концерта в Москве. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гуф нарушил обещание больше не жениться и попросил руки и сердца у возлюбленной
Гуф нарушил обещание больше не жениться и попросил руки и сердца у возлюбленной Фото:

Известный рэп-исполнитель Алексей Долматов (носит псевдоним — Гуф) попросил руки и сердца у возлюбленной во время выступление в клубе Москвы. Он подчеркнул, что ранее обещал более не заключать брак, но готов нарушить обещание.

«Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять», — передал слова Гуфа telegram-канал Shot и опубликовал видео с концерта.

Ранее стало известно о том, что рэпера могут лишить родительских прав. По информации СМИ, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проверит Гуфа и его бывшую жену Айзу (Айза-Лилуна Ай) после скандала, связанного с возможным пристрастием артиста к наркотикам.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известный рэп-исполнитель Алексей Долматов (носит псевдоним — Гуф) попросил руки и сердца у возлюбленной во время выступление в клубе Москвы. Он подчеркнул, что ранее обещал более не заключать брак, но готов нарушить обещание. «Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять», — передал слова Гуфа telegram-канал Shot и опубликовал видео с концерта. Ранее стало известно о том, что рэпера могут лишить родительских прав. По информации СМИ, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проверит Гуфа и его бывшую жену Айзу (Айза-Лилуна Ай) после скандала, связанного с возможным пристрастием артиста к наркотикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...