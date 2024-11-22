Известный рэп-исполнитель Алексей Долматов (носит псевдоним — Гуф) попросил руки и сердца у возлюбленной во время выступление в клубе Москвы. Он подчеркнул, что ранее обещал более не заключать брак, но готов нарушить обещание.
«Я говорил, что не женюсь больше? Я хочу жениться опять», — передал слова Гуфа telegram-канал Shot и опубликовал видео с концерта.
Ранее стало известно о том, что рэпера могут лишить родительских прав. По информации СМИ, уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская проверит Гуфа и его бывшую жену Айзу (Айза-Лилуна Ай) после скандала, связанного с возможным пристрастием артиста к наркотикам.
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