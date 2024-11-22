В уникальном поселке ЯНАО откроется кафе-пекарня

В селе Новый Порт (ЯНАО) завершается сборка и установка модульного здания кафе-пекарни. Об этом глава Ямальского района Андрей Кугаевский сообщил в соцсети.
«Завершаем сборку модульного здания кафе-пекарни. И всё это для улучшения качества жизни новопортовцев», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
Кугаевский также поделился, что в ближайшие месяцы завершится ремонт в здании школы, пострадавшей после пожара. Занятия в обновленных классах планируется возобновить в начале следующего года. Также для учреждения будут закуплены новые кресла в актовый зал и необходимая школьная мебель.
Новый Порт — село на Ямале с уникальной историей. Здесь находится самое большое в мире хранилище свежей рыбы. Сюда приезжают туристы, археологи, а салехардские специалисты проводят реконструкции входов и галерей мерзлотника.
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