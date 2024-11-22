22 ноября 2024

В уникальном поселке ЯНАО откроется кафе-пекарня

В селе Новый Порт на Ямале откроется модульная кафе-пекарня
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завершается сборка модульного здания кафе-пекарни
Завершается сборка модульного здания кафе-пекарни Фото:

В селе Новый Порт (ЯНАО) завершается сборка и установка модульного здания кафе-пекарни. Об этом глава Ямальского района Андрей Кугаевский сообщил в соцсети.

«Завершаем сборку модульного здания кафе-пекарни. И всё это для улучшения качества жизни новопортовцев», — сообщил мэр в своем telegram-канале.

Кугаевский также поделился, что в ближайшие месяцы завершится ремонт в здании школы, пострадавшей после пожара. Занятия в обновленных классах планируется возобновить в начале следующего года. Также для учреждения будут закуплены новые кресла в актовый зал и необходимая школьная мебель.

Новый Порт — село на Ямале с уникальной историей. Здесь находится самое большое в мире хранилище свежей рыбы. Сюда приезжают туристы, археологи, а салехардские специалисты проводят реконструкции входов и галерей мерзлотника.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Новый Порт (ЯНАО) завершается сборка и установка модульного здания кафе-пекарни. Об этом глава Ямальского района Андрей Кугаевский сообщил в соцсети. «Завершаем сборку модульного здания кафе-пекарни. И всё это для улучшения качества жизни новопортовцев», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Кугаевский также поделился, что в ближайшие месяцы завершится ремонт в здании школы, пострадавшей после пожара. Занятия в обновленных классах планируется возобновить в начале следующего года. Также для учреждения будут закуплены новые кресла в актовый зал и необходимая школьная мебель. Новый Порт — село на Ямале с уникальной историей. Здесь находится самое большое в мире хранилище свежей рыбы. Сюда приезжают туристы, археологи, а салехардские специалисты проводят реконструкции входов и галерей мерзлотника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...