Что происходит с уникальным природным морозильником в ЯНАО

Мерзлотное хранилище в Новом Порту нуждается в реконструкции и изучении

17 августа 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Ученые обнаружили опасность, которая грозит объектам Арктики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новопортовский мерзлотник — одна из самых известных достопримечательностей Ямала. Местное рыболовное предприятие до сих пор хранит здесь рыбу, но сюда приезжают туристы, археологи, а салехардские специалисты проводят реконструкции входов и галерей. Самое крупное в мире хранилище рыбы сегодня многими воспринимается как свидетельство ушедшей эпохи Сталинизма. Между тем, московские ученые обнаружили опасность, которая грозит арктической достопримечательности постепенным исчезновением. Каторжный труд по-стахановски: кто строил мерзлотник в Новом порту Новопортовское вечномерзлотное хранилище расположено в районе бухты Новый Порт, в 300 км от Салехарда. По данным разных источников, это место известно среди промышленников с конца XIX века. С давних времен здесь ловили муксуна, осетра, нельму. Богатая ихтиофауна привлекала внимание иностранцев — сюда заходили торговые суда из Англии, Норвегии, Швеции. Сам мерзлотник построили значительно позже, в сталинские времена. Как пишут авторы энциклопедии «Ямальский район», основные работы по строительству мерзлотника закончились в 1956 году. По другим данным, его строили с 1950 по 1960 годы. Автор проекта — советский ученый немецкого происхождения Густав Бекман: он оказался на севере как спецпоселенец. Сначала Бекман трудился на Новопортовском рыбозаводе обычным рыбаком, а затем стал работать технологом. Пещеры Новопортовского мерзлотника Фото из фонда МБУК «Ямальский районный музей» Рыбы добывали много, но хранить ее было негде, поэтому поставляемая в Тюмень продукция была очень низкого качества. «Ранее приемка и обработка рыбы Новопортовским рыбозаводом осуществлялась на постоянных и сезонных приемных пунктах, но это не обеспечивало сохранения ее сортности и качества», — отмечается в энциклопедии. «Это даже не просто плохой продукт, это сгнивший продукт, который наваливают и таскают в каких-то грязных мешках … Всюду сиговые породы свалены в кучах, подтекают зловонные лужи. Такую непригодную рыбу грузят и отправляют в Салехард и дальше в Тюмень …», — писал профессор Александр Пробатов в одном из профсоюзных докладов. Черновик этого документа хранится в Госархиве Тюменской области. По совету Густава Бекмана Пробатов предложил использовать для хранения рыбы вечный холод Ямала. Бекман спроектировал уникальный природный холодильник еще до Великой Отечественной войны. Густав Бекман Фото из фондов МБУК «Ямальский районный музей». Строителями были рабочие Новопортовского рыбозавода. По другим источникам — репрессированные спецпереселенцы. Работа велась круглосуточно вручную: с помощью обычного кайла, без применения какой-то тяжелой техники в многолетних мерзлых породах прорубались галереи хранилищ. Рабочие и их руководитель Бекман получали благодарности за стахановский труд. За годы строительства шахты удалось пробить мерзлотник с тремя главными штольнями протяженностью 100—140 м. Общая площадь мерзлотника около одного гектара. Аналогов этому сооружению в мире нет. Ледяной лабиринт на 200 пещер: кто хранит в нем рыбу «Хранилище имеет 3 входа (спуска). На поверхность земли выходят шесть отдушин. Непосредственно над ним расположены здание конторы рыбозавода, магазин и склад, проходят грунтовая дорога, линия электропередачи, теплотрасса и водопровод», — говорится в энциклопедии. Этот природный холодильник рассчитан на хранение 1780 т рыбы. В нем 200 пещер. Сегодня в мерзлотнике по-прежнему хранят рыбу, которую добывают на Новопортовском рыбозаводе. Специалисты этого предприятия занимаются наблюдением и контролем за хранилищем. «Средняя температура мерзлотника — минус 12 градусов. Рыба у нас хранится в отличном состоянии», — поясняет мастер цеха обработки Новопортовского рыбозавода Антонина Тэйми в интервью одному из местных телеканалов. В 2008 году мерзлотник получил статус памятника регионального значения. Сегодня это популярный туристический объект, один из символов Ямала, его гордость. И хотя хранилище пережило и советскую эпоху, и сложные 90-е годы, все же давно нуждается в капитальный реконструкции. Работает только один из спусков в ледяные лабиринты, остальные находятся в аварийном состоянии. В новопортовском мерзлотнике рыба может храниться долгие месяцы watafak . Какая опасность грозит самому большому в мире мерзлотнику В январе 2024 года местные власти заявили: «Этим летом специалисты приступят к работам по реконструкции южного входа, при этом одновременно будут вестись археологические раскопки. В осенне-зимний период начнется восстановление северного входа. Все земляные работы будут проводиться вручную». Между тем, время — это не единственная угроза Новопортовскому мерзлотнику. Московские ученые регулярно проводят на территории Арктической зоны РФ исследования, связанные с изменением климата. Арктика, в том числе Печорско-Карский регион — это важнейшая стратегическая зона, здесь реализуются инвестиционные проекты крупных резидентов. По данным, полученным исследователями Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московского государственного института международных отношений, в районах Ямбурга и Нового Порта активизировались процессы отступания береговых линий. «С учетом климатических изменений процессы их отступания в этих районах также активировались, что ставит под угрозу прибрежную инфраструктуру (в том числе уникальный Новопортовский мерзлотник)», — сообщается в одной из научных статей. Впрочем, ученых беспокоит не столько мерзлотник, сколько находящийся рядом подводный газопровод «Газ Ямала», издержки на строительство которого составили около 150 млрд рублей, а на освоение Новопортовского месторождения — свыше 440 млрд рублей. Сохранность магистральных газопроводов — вот, что прежде всего интересует сегодня резидентов Арктической зоны. Если ученые найдут способ стабилизации этих природных процессов, тогда, возможно, и Новопортовский мерзлотник вместе со всей богатейшей инфраструктурой Ямала переживет еще не одно поколение местных рыбаков. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за угрозы обрушения тоннелей власти ЯНАО занялись спасением уникального комплекса в Новом Порту. Во время пандемии коронавируса объект стал поводом для создания мемов — фотографии пустых галерей мерзлотника стали гулять по соцсетям с шутливой подписью о «закрывшемся ямальском метро». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новопортовский мерзлотник — одна из самых известных достопримечательностей Ямала. Местное рыболовное предприятие до сих пор хранит здесь рыбу, но сюда приезжают туристы, археологи, а салехардские специалисты проводят реконструкции входов и галерей. Самое крупное в мире хранилище рыбы сегодня многими воспринимается как свидетельство ушедшей эпохи Сталинизма. Между тем, московские ученые обнаружили опасность, которая грозит арктической достопримечательности постепенным исчезновением. Новопортовское вечномерзлотное хранилище расположено в районе бухты Новый Порт, в 300 км от Салехарда. По данным разных источников, это место известно среди промышленников с конца XIX века. С давних времен здесь ловили муксуна, осетра, нельму. Богатая ихтиофауна привлекала внимание иностранцев — сюда заходили торговые суда из Англии, Норвегии, Швеции. Сам мерзлотник построили значительно позже, в сталинские времена. Как пишут авторы энциклопедии «Ямальский район», основные работы по строительству мерзлотника закончились в 1956 году. По другим данным, его строили с 1950 по 1960 годы. Автор проекта — советский ученый немецкого происхождения Густав Бекман: он оказался на севере как спецпоселенец. Сначала Бекман трудился на Новопортовском рыбозаводе обычным рыбаком, а затем стал работать технологом. Рыбы добывали много, но хранить ее было негде, поэтому поставляемая в Тюмень продукция была очень низкого качества. «Ранее приемка и обработка рыбы Новопортовским рыбозаводом осуществлялась на постоянных и сезонных приемных пунктах, но это не обеспечивало сохранения ее сортности и качества», — отмечается в энциклопедии. По совету Густава Бекмана Пробатов предложил использовать для хранения рыбы вечный холод Ямала. Бекман спроектировал уникальный природный холодильник еще до Великой Отечественной войны. Строителями были рабочие Новопортовского рыбозавода. По другим источникам — репрессированные спецпереселенцы. Работа велась круглосуточно вручную: с помощью обычного кайла, без применения какой-то тяжелой техники в многолетних мерзлых породах прорубались галереи хранилищ. Рабочие и их руководитель Бекман получали благодарности за стахановский труд. За годы строительства шахты удалось пробить мерзлотник с тремя главными штольнями протяженностью 100—140 м. Общая площадь мерзлотника около одного гектара. Аналогов этому сооружению в мире нет. «Хранилище имеет 3 входа (спуска). На поверхность земли выходят шесть отдушин. Непосредственно над ним расположены здание конторы рыбозавода, магазин и склад, проходят грунтовая дорога, линия электропередачи, теплотрасса и водопровод», — говорится в энциклопедии. Этот природный холодильник рассчитан на хранение 1780 т рыбы. В нем 200 пещер. Сегодня в мерзлотнике по-прежнему хранят рыбу, которую добывают на Новопортовском рыбозаводе. Специалисты этого предприятия занимаются наблюдением и контролем за хранилищем. В 2008 году мерзлотник получил статус памятника регионального значения. Сегодня это популярный туристический объект, один из символов Ямала, его гордость. И хотя хранилище пережило и советскую эпоху, и сложные 90-е годы, все же давно нуждается в капитальный реконструкции. Работает только один из спусков в ледяные лабиринты, остальные находятся в аварийном состоянии. В январе 2024 года местные власти заявили: «Этим летом специалисты приступят к работам по реконструкции южного входа, при этом одновременно будут вестись археологические раскопки. В осенне-зимний период начнется восстановление северного входа. Все земляные работы будут проводиться вручную». Между тем, время — это не единственная угроза Новопортовскому мерзлотнику. Московские ученые регулярно проводят на территории Арктической зоны РФ исследования, связанные с изменением климата. Арктика, в том числе Печорско-Карский регион — это важнейшая стратегическая зона, здесь реализуются инвестиционные проекты крупных резидентов. По данным, полученным исследователями Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова и Московского государственного института международных отношений, в районах Ямбурга и Нового Порта активизировались процессы отступания береговых линий. Впрочем, ученых беспокоит не столько мерзлотник, сколько находящийся рядом подводный газопровод «Газ Ямала», издержки на строительство которого составили около 150 млрд рублей, а на освоение Новопортовского месторождения — свыше 440 млрд рублей. Сохранность магистральных газопроводов — вот, что прежде всего интересует сегодня резидентов Арктической зоны. Если ученые найдут способ стабилизации этих природных процессов, тогда, возможно, и Новопортовский мерзлотник вместе со всей богатейшей инфраструктурой Ямала переживет еще не одно поколение местных рыбаков. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за угрозы обрушения тоннелей власти ЯНАО занялись спасением уникального комплекса в Новом Порту. Во время пандемии коронавируса объект стал поводом для создания мемов — фотографии пустых галерей мерзлотника стали гулять по соцсетям с шутливой подписью о «закрывшемся ямальском метро».