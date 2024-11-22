22 ноября 2024

На концерте Долиной в Кургане произошел курьезный случай. Видео

На концерте Долиной в Кургане несколько раз отключался микрофон
© Служба новостей «URA.RU»
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Долину подвел микрофон
Долину подвел микрофон Фото:

У певицы Ларисы Долиной на концерте в Кургане несколько раз отключался микрофон. Несмотря на технические неполадки, выступление звезды эстрады публика встретила очень тепло. Курганцы аплодировали и подпевали артистке. Об этом URA.RU рассказал один из зрителей.

«Долина мощно пела и выступала на концерте два часа. Звук местами был не очень, и в начале на одной песне три раза у нее отключался микрофон», — сообщил житель Кургана.

Когда певице дали другой микрофон, она даже перекрестилась. В конце концерта Долина извинилась за технические накладки перед зрителями, хотя виноват был звукарь, подчеркнул горожанин. 

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У певицы Ларисы Долиной на концерте в Кургане несколько раз отключался микрофон. Несмотря на технические неполадки, выступление звезды эстрады публика встретила очень тепло. Курганцы аплодировали и подпевали артистке. Об этом URA.RU рассказал один из зрителей. «Долина мощно пела и выступала на концерте два часа. Звук местами был не очень, и в начале на одной песне три раза у нее отключался микрофон», — сообщил житель Кургана. Когда певице дали другой микрофон, она даже перекрестилась. В конце концерта Долина извинилась за технические накладки перед зрителями, хотя виноват был звукарь, подчеркнул горожанин. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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