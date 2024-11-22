У певицы Ларисы Долиной на концерте в Кургане несколько раз отключался микрофон. Несмотря на технические неполадки, выступление звезды эстрады публика встретила очень тепло. Курганцы аплодировали и подпевали артистке. Об этом URA.RU рассказал один из зрителей.
«Долина мощно пела и выступала на концерте два часа. Звук местами был не очень, и в начале на одной песне три раза у нее отключался микрофон», — сообщил житель Кургана.
Когда певице дали другой микрофон, она даже перекрестилась. В конце концерта Долина извинилась за технические накладки перед зрителями, хотя виноват был звукарь, подчеркнул горожанин.
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