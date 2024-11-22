Дискаунтеры озвучили челябинцам цены на картошку и лук в начале зимы. Скрин

В магазинах Челябинска можно купить картофель от 25 до 57 рублей за килограмм

23 ноября 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

Челябинцы предпочитают брать картофель не только у фермеров, но и в магазинах низких цен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Килограмм картофеля в магазинах низких цен в Челябинске в конце ноября 2024 года обойдется от 25 до 57 рублей. При этом репчатый лук можно приобрести по цене от 27 до 44,9 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайтах дискаунтеров. «Картофель желтый. 25 рублей за килограмм» — отмечается на сайте магазина «Светофор». Стоимость крупного картофеля в «Доброцене» указана в 42 рубля 90 копеек за килограмм. В «Чижике» предлагается приобрести картошку за 57 рублей 20 копеек. В то же время репчатый лук «Светофор» реализует за 27 рублей. «Чижик» за 35,2 рубля, а «Доброцен» — за 44,9 рублей за килограмм. Самый большой разброс цен наблюдается на огурцы. Если «Светофор» продает их за 25 рублей, то «Чижик» за 125, а «Доброцен» — за 229. Каждый из дискаунтеров в конце ноября 2024 года в категории «Овощи» предлагает около десятка наименований. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске за пачку сливочного масла торговые сети просят от 78 до 468 рублей. В настоящий момент цены на этот продукт бьют рекорды и вызывают недовольство покупателей. Цены на картофель в магазинах существенно разнятся Скрины с сайтов «Доброцен», «Светофор» и «Чижик» Лук также пользуется спросом, поскольку приносит зимой значительную пользу для здоровья Скрины с сайтов «Доброцен», «Светофор» и «Чижик» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Килограмм картофеля в магазинах низких цен в Челябинске в конце ноября 2024 года обойдется от 25 до 57 рублей. При этом репчатый лук можно приобрести по цене от 27 до 44,9 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайтах дискаунтеров. «Картофель желтый. 25 рублей за килограмм» — отмечается на сайте магазина «Светофор». Стоимость крупного картофеля в «Доброцене» указана в 42 рубля 90 копеек за килограмм. В «Чижике» предлагается приобрести картошку за 57 рублей 20 копеек. В то же время репчатый лук «Светофор» реализует за 27 рублей. «Чижик» за 35,2 рубля, а «Доброцен» — за 44,9 рублей за килограмм. Самый большой разброс цен наблюдается на огурцы. Если «Светофор» продает их за 25 рублей, то «Чижик» за 125, а «Доброцен» — за 229. Каждый из дискаунтеров в конце ноября 2024 года в категории «Овощи» предлагает около десятка наименований. Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинске за пачку сливочного масла торговые сети просят от 78 до 468 рублей. В настоящий момент цены на этот продукт бьют рекорды и вызывают недовольство покупателей.