Где в Челябинске купить самое дешевое сливочное масло

В Челябинске за пачку сливочного масла торговые сети просят от 78 до 468 рублей

22 ноября 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Растущие цены на масло все больше тревожат челябинцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Челябинске по состоянию на 22 ноября за пачку сливочного масла популярные торговые сети просят от 78 до 468 рублей. В настоящий момент цены на сливочное масло бьют рекорды и вызывают недовольство покупателей. Агентство URA.RU сделало подборку, где в городе выгоднее всего покупать масло. «Самое дешевое масло в Челябинске можно приобрести в „Светофоре“. Пачка сливочного масла „Традиционное“ (200 грамм) продается за 78 рублей. Также можно купить масло сливочное „Белебеевское ГОСТ“ за 108 рублей (170 грамм)», — сообщает официальный сайт супермаркетов-дискаунтеров «Светофор». Как следует из данных сервиса «Яндекс. Еда», в торговой сети «Магнит» челябинцам предлагают на выбор с десяток марок сливочного масла. Самое недорогое — «Магнит Крестьянское» по 150 рублей за пачку весом 180 грамм. Масло сливочное «Село Зеленое» самое дорогое в этом сегменте — продается по 290 рублей (175 грамм). В гипермаркете «Лента» масло «Крестьянское» стоит 182 рубля, а масло сливочное «Киприно Алтайское» обойдется в 381 рубль за пачку в 180 грамм. Самые дорогие фермерские масла челябинцам предлагает сеть «ВкусВилл». Например, масло сладкосливочное «Углече Поле» стоит в этой сети 468 рублей за пачку (200 грамм). В России за неделю на 1,4% подорожало сливочное масло. А с начала 2024 года рост цен на этот продукт по данным Росстата превысил 30%. Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. В связи с этим ожидается дальнейшая стабилизация розничных и оптовых цен сливочное масло. Около 10 дней назад недорогое сливочное масло в Челябинской области можно приобрести через интернет. Цена начиналась от 70 рублей за пачку масла «Башкирское». В других предложениях, размещенных на сайте «Авито», масло «Белорусское» продавали за 90 рублей, «Коровка» — за 135 рублей, «Первый вкус» — за 175 рублей. Цены были указаны за одну коробку (24 штуки по 200 грамм). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске по состоянию на 22 ноября за пачку сливочного масла популярные торговые сети просят от 78 до 468 рублей. В настоящий момент цены на сливочное масло бьют рекорды и вызывают недовольство покупателей. Агентство URA.RU сделало подборку, где в городе выгоднее всего покупать масло. «Самое дешевое масло в Челябинске можно приобрести в „Светофоре“. Пачка сливочного масла „Традиционное“ (200 грамм) продается за 78 рублей. Также можно купить масло сливочное „Белебеевское ГОСТ“ за 108 рублей (170 грамм)», — сообщает официальный сайт супермаркетов-дискаунтеров «Светофор». Как следует из данных сервиса «Яндекс. Еда», в торговой сети «Магнит» челябинцам предлагают на выбор с десяток марок сливочного масла. Самое недорогое — «Магнит Крестьянское» по 150 рублей за пачку весом 180 грамм. Масло сливочное «Село Зеленое» самое дорогое в этом сегменте — продается по 290 рублей (175 грамм). В гипермаркете «Лента» масло «Крестьянское» стоит 182 рубля, а масло сливочное «Киприно Алтайское» обойдется в 381 рубль за пачку в 180 грамм. Самые дорогие фермерские масла челябинцам предлагает сеть «ВкусВилл». Например, масло сладкосливочное «Углече Поле» стоит в этой сети 468 рублей за пачку (200 грамм). В России за неделю на 1,4% подорожало сливочное масло. А с начала 2024 года рост цен на этот продукт по данным Росстата превысил 30%. Ранее председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что темпы роста закупочных цен на сливочное масло начали постепенно снижаться. В связи с этим ожидается дальнейшая стабилизация розничных и оптовых цен сливочное масло. Около 10 дней назад недорогое сливочное масло в Челябинской области можно приобрести через интернет. Цена начиналась от 70 рублей за пачку масла «Башкирское». В других предложениях, размещенных на сайте «Авито», масло «Белорусское» продавали за 90 рублей, «Коровка» — за 135 рублей, «Первый вкус» — за 175 рублей. Цены были указаны за одну коробку (24 штуки по 200 грамм).