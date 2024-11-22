Совладелец ТЦ «Зимняя вишня» вышел на свободу почти на 6 лет раньше срока

Совладелец торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Вячеслав Вишнявский получил условно досрочное освобождение. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Вадим Трифонов со ссылкой на решение облсуда.
«Томским областным судом отказано в удовлетворении жалобы прокуратуры на условно-досрочное освобождение Вишневского, принятое Кировским районный судом Томска. Вишневский освобожден от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно», — рассказал Трифонов.
В октябре 2022 года Вишнявский был приговорен к восьми годам лишения свободы и 21 миллиону рублей штрафа за дачу взятки за ввод в эксплуатацию здания ТЦ. Тогда в качестве наказания гособвинение просило для него 10 лет лишения свободы и 490 млн рублей штрафа.
Трагедия произошла в марте 2018 года, когда пожар вспыхнул в ТЦ «Зимняя вишня». В момент возгорания в кинотеатре, расположенном в здании, находился школьный класс в сопровождении руководителя и двоих родителей. По количеству жертв пожар признали одним из крупнейших за последние 100 лет.
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