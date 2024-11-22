22 ноября 2024

Финансист напомнил россиянам о новом налоге, который придется заплатить

Финансист Мехтиев: до 1 декабря россияне обязаны уплатить налог по вкладам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для уплаты налога необязательно подавать отдельную декларацию
Для уплаты налога необязательно подавать отдельную декларацию Фото:

Россияне впервые будут обязаны заплатить налог на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Срок уплаты действует до 1 декабря этого года, напомнил финансист и основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

«Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах. Не включается в налогооблагаемые доходы процентный доход на сумму до 150 тысяч рублей, так как необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — уточнил Мехтиев изданию «Прайм». Он также добавил, что ставка налога составит 13% для доходов до 5 миллионов рублей и 15% для доходов сверх этой суммы.

Финансист пояснил об отсутствии требования подавать отдельную декларацию по вкладам подавать, если все счета находятся в российских банках, поскольку банки предоставляют соответствующую информацию в ФНС автоматически. В случае наличия счетов за рубежом необходимо подавать отдельную декларацию. По словам эксперта, из-за долгого времени обработки платежа его следует сделать заранее.

Ранее россияне массово жаловались из-за блокировки счетов Банком России после вступления в силу закона о подозрительных переводах. Подробнее о том, как сохранить свои деньги — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне впервые будут обязаны заплатить налог на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Срок уплаты действует до 1 декабря этого года, напомнил финансист и основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. «Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах. Не включается в налогооблагаемые доходы процентный доход на сумму до 150 тысяч рублей, так как необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — уточнил Мехтиев изданию «Прайм». Он также добавил, что ставка налога составит 13% для доходов до 5 миллионов рублей и 15% для доходов сверх этой суммы. Финансист пояснил об отсутствии требования подавать отдельную декларацию по вкладам подавать, если все счета находятся в российских банках, поскольку банки предоставляют соответствующую информацию в ФНС автоматически. В случае наличия счетов за рубежом необходимо подавать отдельную декларацию. По словам эксперта, из-за долгого времени обработки платежа его следует сделать заранее. Ранее россияне массово жаловались из-за блокировки счетов Банком России после вступления в силу закона о подозрительных переводах. Подробнее о том, как сохранить свои деньги — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...