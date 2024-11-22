Финансист напомнил россиянам о новом налоге, который придется заплатить

Россияне впервые будут обязаны заплатить налог на процентные доходы по вкладам за 2023 год. Срок уплаты действует до 1 декабря этого года, напомнил финансист и основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.
«Таким доходом считаются проценты, выплаченные по депозитам, сберегательным счетам, по остаткам на текущих счетах. Не включается в налогооблагаемые доходы процентный доход на сумму до 150 тысяч рублей, так как необлагаемая база для такого налога равна результату умножения суммы в один миллион рублей на величину ключевой ставки, действовавшей на 1 декабря», — уточнил Мехтиев изданию «Прайм». Он также добавил, что ставка налога составит 13% для доходов до 5 миллионов рублей и 15% для доходов сверх этой суммы.
Финансист пояснил об отсутствии требования подавать отдельную декларацию по вкладам подавать, если все счета находятся в российских банках, поскольку банки предоставляют соответствующую информацию в ФНС автоматически. В случае наличия счетов за рубежом необходимо подавать отдельную декларацию. По словам эксперта, из-за долгого времени обработки платежа его следует сделать заранее.
Ранее россияне массово жаловались из-за блокировки счетов Банком России после вступления в силу закона о подозрительных переводах. Подробнее о том, как сохранить свои деньги — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.