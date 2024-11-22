По делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово большинство вышло на свободу

Из 15 осужденных в рамках дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» десять человек были освобождены из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости.
«Десять из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре „Зимняя вишня“ в Кемерово уже вышли на свободу», — передает РИА Новости. Там добавили, что всего было инициировано четыре уголовных процесса, в результате которых 15 обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения от пяти до 18 лет. Среди вышедших на свободу — экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев.
Ранее адвокат Вадим Трифонов рассказал, что совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский получил условно-досрочное освобождение. Там добавили, что томский областной суд не удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, оспаривающее решение Кировского районного суда об условно-досрочном освобождении Вишневского.
В Кемерово 25 марта 2018 года произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Источник возгорания располагался на верхнем этаже здания, где были размещены кинотеатры и детские развлекательные зоны с аттракционами. В результате инцидента погибло 60 человек, большинство из которых — дети.
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