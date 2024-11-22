22 ноября 2024

По делу о пожаре в «Зимней вишне» в Кемерово большинство вышло на свободу

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По делу о «Зимней вишне» уголовные сроки получили 15 обвиняемых
По делу о «Зимней вишне» уголовные сроки получили 15 обвиняемых Фото:
новость из сюжета
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Из 15 осужденных в рамках дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» десять человек были освобождены из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Десять из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре „Зимняя вишня“ в Кемерово уже вышли на свободу», — передает РИА Новости. Там добавили, что всего было инициировано четыре уголовных процесса, в результате которых 15 обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения от пяти до 18 лет. Среди вышедших на свободу — экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев.

Ранее адвокат Вадим Трифонов рассказал, что совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский получил условно-досрочное освобождение. Там добавили, что томский областной суд не удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, оспаривающее решение Кировского районного суда об условно-досрочном освобождении Вишневского.

В Кемерово 25 марта 2018 года произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Источник возгорания располагался на верхнем этаже здания, где были размещены кинотеатры и детские развлекательные зоны с аттракционами. В результате инцидента погибло 60 человек, большинство из которых — дети.

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Из 15 осужденных в рамках дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» десять человек были освобождены из-под стражи. Об этом сообщает РИА Новости . «Десять из 15 осужденных по делу о пожаре в торговом центре „Зимняя вишня“ в Кемерово уже вышли на свободу», — передает РИА Новости. Там добавили, что всего было инициировано четыре уголовных процесса, в результате которых 15 обвиняемых были приговорены к реальным срокам заключения от пяти до 18 лет. Среди вышедших на свободу — экс-начальник караула пожарно-спасательной части Кемерово Сергей Генин, экс-гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, бывший главный государственный пожарный инспектор Кемерово Григорий Терентьев. Ранее адвокат Вадим Трифонов рассказал, что совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский получил условно-досрочное освобождение. Там добавили, что томский областной суд не удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, оспаривающее решение Кировского районного суда об условно-досрочном освобождении Вишневского. В Кемерово 25 марта 2018 года произошел пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня». Источник возгорания располагался на верхнем этаже здания, где были размещены кинотеатры и детские развлекательные зоны с аттракционами. В результате инцидента погибло 60 человек, большинство из которых — дети.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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