Почему возникает деменция и как ее предотвратить

Деменцию вызывают заболевания, повреждающие клетки головного мозга. Причинами таких заболеваний могут стать депрессия, малоподвижный образ жизни, а также авитаминоз. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов.
«К причинам возникновения деменции можно отнести депрессию, так как депрессивные эпизоды вызывают негативные изменения в корковых структурах мозга, что повышает шанс заболеть. Малоподвижный образ жизни и недостаток активности, а также дефицит таких витаминов, как С , D, витаминов группы В , цинка, омега-3 тоже значительно повышают риск возникновения деменции», ? передает слова Семирядова радио Sputnik.
Он отмечает, что универсального теста, который мог бы установить наличие деменции у человека, не существует. Однако можно обратить внимание на отдельные симптомы при раннем диагностировании заболевания. К таким относятся незаметные изменения кратковременной памяти, забывчивость.
Деменция неизлечима, но ее развитие можно замедлить или даже предотвратить. Эксперт считает, что сбалансированное питание может положительно влиять на функционирование головного мозга. Одним из лучших вариантов можно считать средиземноморскую диету, включающую в себя фрукты, овощи, орехи и оливковое масло. Увеличение потребления белка и регулярные физические упражнения положительно влияют на мозговые связи и здоровье клеток, замедляя прогрессирование заболеваний.
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