Тюменские власти и застройщик «коттеджного гетто» в Перевалово встретились в суде

Тюменский суд снял часть запретов с участков в коттеджном поселке Перевалово
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители тюменского Перевалово могут остаться без домов из-за дорожного строительства
Жители тюменского Перевалово могут остаться без домов из-за дорожного строительства Фото:

В Тюменской области начались судебные разбирательства вокруг коттеджного поселка Перевалово, который все чаще называют тюменским «коттеджным гетто». Одинаковые одноэтажные дома возводил в Тюменском районе предприниматель Станислав Борисов, однако власти считают, что сделал он это с нарушением закона.

Главная претензия региональных властей в том, что в коттеджном поселке после жилой застройки не осталось места для строительства полноценных дорог и других элементов дорожной сети. Из-за этого на многие земельные участки был наложен запрет на регистрационные действия.

Первое заседание суда изменило расклад сил. Что на данный момент известно о противостоянии жителей Перевалово и администрации Тюменского района — в материале URA.RU.
Жители перевалово ждут от властей разрешения распоряжаться своими домами
Жители перевалово ждут от властей разрешения распоряжаться своими домами
Фото:

Зачем понадобился суд

Коттеджный поселок под Перевалово в настоящий момент представляет собой больше тысячи одинаковых одноэтажных домов. Все они были построены по типовому проекту, имеют одинаковую планировку и площадь в 87 квадратных метров. Есть несколько исключений — это дома с чуть большей площадью. Но внешне они не сильно отличаются от остальных.

Первый скандал вокруг «коттеджного гетто» возник после массивного блэкаута, который произошел в Перевалово зимой 2023-24. Тогда вскрылась одна из главных проблем поселка: здесь нет постоянной линии электропередач, все сотни домов запитаны по временной схеме. Когда настали морозы, электрообогреватели перегрузили общую сеть. История дошла до региональных властей, а на застройщика завели уголовное дело о мошенничестве, расследование которого длится до сих пор.

В октябре в коттеджном Перевалово появилось стабильное электроснабжение
В октябре в коттеджном Перевалово появилось стабильное электроснабжение
Фото:

Летом 2024 года вскрылась еще одна особенность частной застройки. Администрация Тюменского района обратилась в суд с иском против Борисова. Предметом стала слишком плотная застройка, которая не оставила места для строительства полноценных дорог, разворотных петель, тротуаров, ливневой канализации и других элементов улично-дорожной сети. Именно тогда суд в качестве обеспечительных мер принял требования властей о введении блока на регистрационные действия в отношении 420 участков.

Это возмутило жителей Перевалово. Они восприняли блок как арест их домов и начали требовать, чтобы им вернули статус ИЖС. 

Позиция районной администрации оставалась неизменной: жильем заняты земли, на которых должны быть построены улицы. С такими вводными дело дошло до Тюменского районного суда. После вводных слушаний власти решили ходатайствовать о снятии запрета с части участков. Пока что — далеко не со всех.

О чем говорят стороны дела

Первое — и, пожалуй, главное: Перевалово нуждается в полноценной улично-дорожной сети. Эту позицию высказал 22 октября во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор. Дороги здесь нужны, в первую очередь, ради безопасности самих людей — сейчас проезды недостаточно широкие для пожарной техники, машин скорой помощи; нет доступа к источникам воды для тушения огня.

«Сейчас ситуацию важно решить так, чтобы привести градостроительный план в соотвествие с существующей застройкой. Чтобы максимально учесть интересы жителей поселка», — отметил Моор во время прямой линии, которую провел 22 октября.
Моор поручил решить вопрос так, чтобы интересы людей не пострадали
Моор поручил решить вопрос так, чтобы интересы людей не пострадали
Фото:

Его позицию поддерживают и в главном управлении строительства региона. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили: сейчас разрабатывается градостроительный документ, который позволит снять все запреты практически со всех заблокированных участков.

«Мы хотим получить в результате такой градостроительный план для Перевалово, который позволит учесть уже существующую застройку. Документ находится на выходе, в ближайшее время с большинства домов будут сняты все блоки, их вернут в состав территорий ИЖС», — пояснили URA.RU в управлении.

При этом, в отношении большинства участков позиция администрации Тюменского района пока сохраняется: их надо оставить под действием обеспечительных мер. По крайней мере, до того момента, как будет решен вопрос с дорожным строительством в Перевалово.

Власти считают, что на месте узких проездов в Перевалово должны появиться полноценные дороги
Власти считают, что на месте узких проездов в Перевалово должны появиться полноценные дороги
Фото:

Эту позицию представители мэрии высказали в суде. Сторона ответчика сочла заявление нелогичным. «Совершенно нет смысла снимать запреты у одних участков, и оставлять их у других, расположенных по соседству. Наша позиция — полная отмена запрета на регистрационные действия и приведение градостроительных планов в соответствие с существующей застройкой, а не переделка застройки под документы», — высказался в суде адвокат, представляющий интересы Борисова.

Какие перспективы у «коттеджного гетто»

Жители Перевалово ждут, когда суд решит судьбу поселка
Жители Перевалово ждут, когда суд решит судьбу поселка
Фото:

Слушание по «переваловскому делу» завершилось после принятия судьей нескольких дополнительных материалов. В частности, сторона ответчика передала на рассмотрение коллективное ходатайство о снятии всех ограничений от жителей поселка. Также к делу приобщили схему, которая, по мнению адвоката Станислава Борисова, должна указать на бессмысленность претензий районной администрации.

В настоящий момент юристы воздерживаются комментировать положение многострадального Перевалово. По мнению источников URA.RU, результаты противостояния могут быть разными.

«Множество факторов, которые суду предстоит учесть. Это и региональные нормативы, и градостроительная документация, и вопросы права собственности. Плюс не стоит забывать об уголовном деле против Борисова. Прогнозировать исход дела пока невозможно», — пояснил URA.RU.

Следующее заседание суда назначено на последнюю декаду декабря. Почти месяц суд отвел себе и участникам разбирательств на ознакомление с новыми материалами. Смогут ли эти документы пошатнуть чаши весов в ту или иную сторону, до очередного слушания по делу сказать невозможно.

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В Тюменской области начались судебные разбирательства вокруг коттеджного поселка Перевалово, который все чаще называют тюменским «коттеджным гетто». Одинаковые одноэтажные дома возводил в Тюменском районе предприниматель Станислав Борисов, однако власти считают, что сделал он это с нарушением закона. Главная претензия региональных властей в том, что в коттеджном поселке после жилой застройки не осталось места для строительства полноценных дорог и других элементов дорожной сети. Из-за этого на многие земельные участки был наложен запрет на регистрационные действия. Зачем понадобился суд Коттеджный поселок под Перевалово в настоящий момент представляет собой больше тысячи одинаковых одноэтажных домов. Все они были построены по типовому проекту, имеют одинаковую планировку и площадь в 87 квадратных метров. Есть несколько исключений — это дома с чуть большей площадью. Но внешне они не сильно отличаются от остальных. Первый скандал вокруг «коттеджного гетто» возник после массивного блэкаута, который произошел в Перевалово зимой 2023-24. Тогда вскрылась одна из главных проблем поселка: здесь нет постоянной линии электропередач, все сотни домов запитаны по временной схеме. Когда настали морозы, электрообогреватели перегрузили общую сеть. История дошла до региональных властей, а на застройщика завели уголовное дело о мошенничестве, расследование которого длится до сих пор. Летом 2024 года вскрылась еще одна особенность частной застройки. Администрация Тюменского района обратилась в суд с иском против Борисова. Предметом стала слишком плотная застройка, которая не оставила места для строительства полноценных дорог, разворотных петель, тротуаров, ливневой канализации и других элементов улично-дорожной сети. Именно тогда суд в качестве обеспечительных мер принял требования властей о введении блока на регистрационные действия в отношении 420 участков. Это возмутило жителей Перевалово. Они восприняли блок как арест их домов и начали требовать, чтобы им вернули статус ИЖС. О чем говорят стороны дела Первое — и, пожалуй, главное: Перевалово нуждается в полноценной улично-дорожной сети. Эту позицию высказал 22 октября во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор. Дороги здесь нужны, в первую очередь, ради безопасности самих людей — сейчас проезды недостаточно широкие для пожарной техники, машин скорой помощи; нет доступа к источникам воды для тушения огня. Его позицию поддерживают и в главном управлении строительства региона. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили: сейчас разрабатывается градостроительный документ, который позволит снять все запреты практически со всех заблокированных участков. «Мы хотим получить в результате такой градостроительный план для Перевалово, который позволит учесть уже существующую застройку. Документ находится на выходе, в ближайшее время с большинства домов будут сняты все блоки, их вернут в состав территорий ИЖС», — пояснили URA.RU в управлении. При этом, в отношении большинства участков позиция администрации Тюменского района пока сохраняется: их надо оставить под действием обеспечительных мер. По крайней мере, до того момента, как будет решен вопрос с дорожным строительством в Перевалово. Эту позицию представители мэрии высказали в суде. Сторона ответчика сочла заявление нелогичным. «Совершенно нет смысла снимать запреты у одних участков, и оставлять их у других, расположенных по соседству. Наша позиция — полная отмена запрета на регистрационные действия и приведение градостроительных планов в соответствие с существующей застройкой, а не переделка застройки под документы», — высказался в суде адвокат, представляющий интересы Борисова. Какие перспективы у «коттеджного гетто» Слушание по «переваловскому делу» завершилось после принятия судьей нескольких дополнительных материалов. В частности, сторона ответчика передала на рассмотрение коллективное ходатайство о снятии всех ограничений от жителей поселка. Также к делу приобщили схему, которая, по мнению адвоката Станислава Борисова, должна указать на бессмысленность претензий районной администрации. В настоящий момент юристы воздерживаются комментировать положение многострадального Перевалово. По мнению источников URA.RU, результаты противостояния могут быть разными. Следующее заседание суда назначено на последнюю декаду декабря. Почти месяц суд отвел себе и участникам разбирательств на ознакомление с новыми материалами. Смогут ли эти документы пошатнуть чаши весов в ту или иную сторону, до очередного слушания по делу сказать невозможно.
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