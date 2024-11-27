Тюменские власти и застройщик «коттеджного гетто» в Перевалово встретились в суде

В Тюменской области начались судебные разбирательства вокруг коттеджного поселка Перевалово, который все чаще называют тюменским «коттеджным гетто». Одинаковые одноэтажные дома возводил в Тюменском районе предприниматель Станислав Борисов, однако власти считают, что сделал он это с нарушением закона.
Главная претензия региональных властей в том, что в коттеджном поселке после жилой застройки не осталось места для строительства полноценных дорог и других элементов дорожной сети. Из-за этого на многие земельные участки был наложен запрет на регистрационные действия.
Первое заседание суда изменило расклад сил. Что на данный момент известно о противостоянии жителей Перевалово и администрации Тюменского района — в материале URA.RU.
Зачем понадобился суд
Коттеджный поселок под Перевалово в настоящий момент представляет собой больше тысячи одинаковых одноэтажных домов. Все они были построены по типовому проекту, имеют одинаковую планировку и площадь в 87 квадратных метров. Есть несколько исключений — это дома с чуть большей площадью. Но внешне они не сильно отличаются от остальных.
Первый скандал вокруг «коттеджного гетто» возник после массивного блэкаута, который произошел в Перевалово зимой 2023-24. Тогда вскрылась одна из главных проблем поселка: здесь нет постоянной линии электропередач, все сотни домов запитаны по временной схеме. Когда настали морозы, электрообогреватели перегрузили общую сеть. История дошла до региональных властей, а на застройщика завели уголовное дело о мошенничестве, расследование которого длится до сих пор.
Летом 2024 года вскрылась еще одна особенность частной застройки. Администрация Тюменского района обратилась в суд с иском против Борисова. Предметом стала слишком плотная застройка, которая не оставила места для строительства полноценных дорог, разворотных петель, тротуаров, ливневой канализации и других элементов улично-дорожной сети. Именно тогда суд в качестве обеспечительных мер принял требования властей о введении блока на регистрационные действия в отношении 420 участков.
Это возмутило жителей Перевалово. Они восприняли блок как арест их домов и начали требовать, чтобы им вернули статус ИЖС.
Позиция районной администрации оставалась неизменной: жильем заняты земли, на которых должны быть построены улицы. С такими вводными дело дошло до Тюменского районного суда. После вводных слушаний власти решили ходатайствовать о снятии запрета с части участков. Пока что — далеко не со всех.
О чем говорят стороны дела
Первое — и, пожалуй, главное: Перевалово нуждается в полноценной улично-дорожной сети. Эту позицию высказал 22 октября во время прямой линии губернатор Тюменской области Александр Моор. Дороги здесь нужны, в первую очередь, ради безопасности самих людей — сейчас проезды недостаточно широкие для пожарной техники, машин скорой помощи; нет доступа к источникам воды для тушения огня.
«Сейчас ситуацию важно решить так, чтобы привести градостроительный план в соотвествие с существующей застройкой. Чтобы максимально учесть интересы жителей поселка», — отметил Моор во время прямой линии, которую провел 22 октября.
Его позицию поддерживают и в главном управлении строительства региона. В пресс-службе ведомства URA.RU пояснили: сейчас разрабатывается градостроительный документ, который позволит снять все запреты практически со всех заблокированных участков.
«Мы хотим получить в результате такой градостроительный план для Перевалово, который позволит учесть уже существующую застройку. Документ находится на выходе, в ближайшее время с большинства домов будут сняты все блоки, их вернут в состав территорий ИЖС», — пояснили URA.RU в управлении.
При этом, в отношении большинства участков позиция администрации Тюменского района пока сохраняется: их надо оставить под действием обеспечительных мер. По крайней мере, до того момента, как будет решен вопрос с дорожным строительством в Перевалово.
Эту позицию представители мэрии высказали в суде. Сторона ответчика сочла заявление нелогичным. «Совершенно нет смысла снимать запреты у одних участков, и оставлять их у других, расположенных по соседству. Наша позиция — полная отмена запрета на регистрационные действия и приведение градостроительных планов в соответствие с существующей застройкой, а не переделка застройки под документы», — высказался в суде адвокат, представляющий интересы Борисова.
Какие перспективы у «коттеджного гетто»
Слушание по «переваловскому делу» завершилось после принятия судьей нескольких дополнительных материалов. В частности, сторона ответчика передала на рассмотрение коллективное ходатайство о снятии всех ограничений от жителей поселка. Также к делу приобщили схему, которая, по мнению адвоката Станислава Борисова, должна указать на бессмысленность претензий районной администрации.
В настоящий момент юристы воздерживаются комментировать положение многострадального Перевалово. По мнению источников URA.RU, результаты противостояния могут быть разными.
«Множество факторов, которые суду предстоит учесть. Это и региональные нормативы, и градостроительная документация, и вопросы права собственности. Плюс не стоит забывать об уголовном деле против Борисова. Прогнозировать исход дела пока невозможно», — пояснил URA.RU.
Следующее заседание суда назначено на последнюю декаду декабря. Почти месяц суд отвел себе и участникам разбирательств на ознакомление с новыми материалами. Смогут ли эти документы пошатнуть чаши весов в ту или иную сторону, до очередного слушания по делу сказать невозможно.
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